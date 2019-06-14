Жителей Эстонии предупреждают: за звонки на эти номера с вас снимут деньги!

В Департамент защиты прав потребителей и технического надзора обратились несколько человек, которые приняли участие в телеигре «Играй и выигрывай». В случае интерактивной телеигры на каналах Kanal 2, Kanal 11 и Kanal 12 потребители были смущены тем фактом, что с них взимается плата за каждый звонок, в том числе, если они не попадают в передачу и на звонок отвечает автоответчик.