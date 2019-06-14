Фото: современный индустриальный стиль в сталинском доме на улице Койду

Двухкомнатная квартира площадью 42,9 квадратных метра находится в тихом центре Таллинна, который сейчас застраивается современными домами.

ФОТО: KV.EE

Квартира находится в классическом сталинском доме постройки 1954 года - с украшениями в виде колонн на фасаде, большими окнами и высокими потолками.

ФОТО: KV.EE

В дизайне интерьера новое сочетается со старым, современный индустриальный стиль с классикой. Пол покрывает ламинат, за которым легко ухаживать, на полу и стенах в ванной - керамическая плитка.

ФОТО: KV.EE

Квартира продается со всей мебелью, техникой и предметами декора. Благодаря активному квартирному товариществу коммунальные платежи достаточно умеренные.