Фото: современный индустриальный стиль в сталинском доме на улице Койду

В Таллинне продается необычная квартира, которая, по мнению портала Kodustiil, не оставит никого равнодушным.
Двухкомнатная квартира площадью 42,9 квадратных метра находится в тихом центре Таллинна, который сейчас застраивается современными домами.
Квартира находится в классическом сталинском доме постройки 1954 года - с украшениями в виде колонн на фасаде, большими окнами и высокими потолками.
В дизайне интерьера новое сочетается со старым, современный индустриальный стиль с классикой. Пол покрывает ламинат, за которым легко ухаживать, на полу и стенах в ванной - керамическая плитка.
Квартира продается со всей мебелью, техникой и предметами декора. Благодаря активному квартирному товариществу коммунальные платежи достаточно умеренные.
С подробностями можно ознакомться на портале недвижимости KV.EE.