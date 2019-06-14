Пт, 14.06.2019
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  • Фото: современный индустриальный стиль в сталинском доме на улице Койду

Фото: современный индустриальный стиль в сталинском доме на улице Койду

ФОТО: KV.EE

В Таллинне продается необычная квартира, которая, по мнению портала Kodustiil, не оставит никого равнодушным. 

Двухкомнатная квартира площадью 42,9 квадратных метра находится в тихом центре Таллинна, который сейчас застраивается современными домами. 

ФОТО: KV.EE

Квартира находится в классическом сталинском доме постройки 1954 года - с украшениями в виде колонн на фасаде, большими окнами и высокими потолками. 

ФОТО: KV.EE

В дизайне интерьера новое сочетается со старым, современный индустриальный стиль с классикой. Пол покрывает ламинат, за которым легко ухаживать, на полу и стенах в ванной - керамическая плитка. 

ФОТО: KV.EE

Квартира продается со всей мебелью, техникой и предметами декора. Благодаря активному квартирному товариществу коммунальные платежи достаточно умеренные. 

С подробностями можно ознакомться на портале недвижимости KV.EE.

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