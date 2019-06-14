Volvo представила серийный беспилотник на базе кроссовера XC90

Как пишет РБК , автомобиль оборудован всеми современными вспомогательными системами, отвечающими за работу акселератора, тормоза и рулевого управления, которые адаптированы для взаимодействия с софтом Uber. Для ориентации в пространстве автомобиль использует целый набор сенсоров и в беспилотном режиме он может ехать по четко обозначенным дорогам, включая шоссе и кольцевые автотрассы.

Сообщается также, что автомобиль получил резервный аккумулятор для дополнительного оборудования и функцию экстренной остановки в случае отказа какой-либо системы автомобиля.

Напомним, Volvo и Uber в августе 2016 года объявили о проекте стоимостью 300 миллионов долларов по созданию тестового парка беспилотных машин в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). В рамках этого проекта Volvo поставила Uber сотню кроссоверов XC90 для испытаний. В конце 2017 года шведский автопроизводитель подписал рамочное соглашение с Uber о продаже с 2019 по 2021 годы до 24 тысяч кроссоверов XC90, которые станут частью первого роботизированного таксопарка Uber.