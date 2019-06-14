Volvo представила серийный беспилотник на базе кроссовера XC90

Компания Volvo представила первый серийный беспилотный автомобиль, созданный на базе кроссовера XC90 в рамках сотрудничества с американским сервисом заказа такси Uber.
Как пишет РБК, автомобиль оборудован всеми современными вспомогательными системами, отвечающими за работу акселератора, тормоза и рулевого управления, которые адаптированы для взаимодействия с софтом Uber. Для ориентации в пространстве автомобиль использует целый набор сенсоров и в беспилотном режиме он может ехать по четко обозначенным дорогам, включая шоссе и кольцевые автотрассы.
Сообщается также, что автомобиль получил резервный аккумулятор для дополнительного оборудования и функцию экстренной остановки в случае отказа какой-либо системы автомобиля.
Напомним, Volvo и Uber в августе 2016 года объявили о проекте стоимостью 300 миллионов долларов по созданию тестового парка беспилотных машин в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). В рамках этого проекта Volvo поставила Uber сотню кроссоверов XC90 для испытаний. В конце 2017 года шведский автопроизводитель подписал рамочное соглашение с Uber о продаже с 2019 по 2021 годы до 24 тысяч кроссоверов XC90, которые станут частью первого роботизированного таксопарка Uber.
Недавно обновленную версию автопилота для своих машин представила компания Tesla, которая планирует запустить собственный сервис беспилотных такси. Однако испытания новой системы показали, что она пока далека от совершенства.