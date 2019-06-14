Фото: на шоссе Таллинн-Тарту гроза вызвала переполох на заправке и в кафе

Например, около 22 часов спасатели отправились в Пайде на поиски поднимающегося в районе Мяо столба дыма, который в итоге так и не нашли. Когда спасатели в 22.40 вернулись, они получили новый вызов: на шоссе Таллинн-Тарту молния ударила в точку общественного питания – в кафе Kükita, пишет Järva Teataja.

Хотя изначально вызов был третьего уровня и на место отправили две бригады скорой помощи и полицейских, позже выяснилось, что прямо в кафе молния не попала: удар пришелся на находящийся поблизости электрический столб. Но провода оплавились и в самом здании кафе Kükita, и ущерб, нанесенный грозой, оказался достаточно серьезным, чтобы прекратить обслуживание клиентов.

Около 23.30 в Мяо вырубилось уличное освещение, в темноту погрузилась и заправка Circle K. У работников были фонарики, но заправиться или что-то купить на заправке было невозможно.