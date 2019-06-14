Фото: мощнейший ливень размыл часть совершенно новой дороги

На прошлой неделе портал Järva Teataja писал о двух самых приличных улицах города Пайде - Мюнди и Раудтеэ, на которых дорожные работы закончились только этой весной. Речь о них зашла потому, что водители-лихачи жгли там резину, в результате чего были повреждены обочины.