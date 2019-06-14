Фото: мощнейший ливень размыл часть совершенно новой дороги

На прошлой неделе портал Järva Teataja писал о двух самых приличных улицах города Пайде - Мюнди и Раудтеэ, на которых дорожные работы закончились только этой весной. Речь о них зашла потому, что водители-лихачи жгли там резину, в результате чего были повреждены обочины.
Теперь об этих улицах появилась причина написать из-за вчерашнего проливного дождя. А именно, у пересечения улиц Мюнди и Раудтеэ часть насыпи велосипедно-пешеходной дороги смыло водой в кювет. Размытого материала местами так много, что край асфальтового слоя велосипедно-пешеходной дороги выглядит жутковато. Смотрите сами в галерее!
В прошлом году строительство этой дороги застопорилось с приходом зимы, дорожные работы там были завершены только в мае.