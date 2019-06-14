Когда стоит задумываться о реновации крыши многоквартирного дома и как это правильно сделать?

- В-четвертых, с крыши нужно будет снять всю накопившуюся за многие годы ненужную проводку, амортизированную технику и прочие предметы.

Большинство многоквартирных домов в Эстонии имеют пологие крыши , которые, по сравнению с другими видами крыш, являются более выгодным, а во многих случаях – единственным возможным решением. Поскольку цены на энергию постоянно растут, перед реновацией крыши следует убедиться в том, что утепление внешних границ здания, в том числе и крыши, соответствует современным требованиям.

В большинстве случаев крыши требуют дополнительного утепления – для этого используются как пенополиуретановые плиты , так и более жесткая минеральная вата . Утеплитель с каким пределом прочности при сжатии выбирать – зависит от условий эксплуатации крыши и от норм строительства крыш . При реновации многоквартирных домов имеющуюся старую крышу обычно не ликвидируют. Толщина дополнительного утеплителя выясняется в ходе проектирования и во многом зависит от уже имеющейся крыши.

Гидроизоляция , или кровельное покрытие обычно сооружается из двойного битумного материала SBS , вес квадратного метра которого нормирован. Базовый слой должен весить не менее 4 килограммов и верхний слой – не менее 5 кг на квадратный метр. При выборе материала следует учитывать и состав битума, а также материал, из которого сделана придающая прочности материалам армирующая ткань, и ее вес. Рекомендуется использовать рулонные материалы с полиэстерной армирующей тканью, вес армирующей ткани должен составлять не менее 160 г/м 2 .

Рулонные материалы производятся на многих заводах и очень отличаются по качеству. Хотя на первый взгляд различие в качестве не заметно, нужно тщательно взвешивать соотношение цены и качества. К любому материалу прилагается паспорт изделия с характеризующими его показателями. Чтобы в нем разобраться, рекомендуем прибегнуть к помощи профессионалов, ведь, как уже говорилось выше, использование плохих материалов значительно сокращает срок службы крыши.

Грубейшие ошибки, которые допускаются при ремонте крыши или его планировании:

1. Планировать ремонт начинают слишком поздно, то есть только тогда, когда проблема приобретает большие масштабы. На планирование остается мало времени, и это приводит к напряжению.

2. К процессу определения необходимых работ не привлекают специалистов, в результате многие реальные проблемы остаются без внимания.

3. Для выполнения работ используют бюджетные решения и дешевые материалы, из-за чего срок службы реновируемой крыши оказывается существенно короче ожидаемого.

4. На работы нанимаются случайные люди или малоизвестные фирмы, навыки которых в строительстве крыш могут оказаться недостаточными. Так, при удачном стечении обстоятельств, крыша обходится заказчику дешевле, но не редки случаи, когда через несколько зим такие крыши приходится строить заново.