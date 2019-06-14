«Я не знаю, есть ли у нас деньги. И я прошу прощения, если кажусь вам злым или недипломатичным. Но я зол. И вы тоже должны злиться. Когда-то все люди, которые должны быть здесь, писали в „Твиттере“: „Никогда не забудем героев 11 сентября. Никогда не забудем их храбрость. Никогда не забудем, что они сделали для этой страны“. Так вот же они, эти герои! А где [те, кто должен сидеть на пустующих креслах]? И ладно бы их грубое безразличие и циничное лицемерие были бы безобидными. Но это не так. Ваше равнодушие стоило этим мужчинам и женщинам самого ценного - времени!»
Это слова американского комика и сатирика Джона Стюарта, с которыми он выступил перед судебным комитетом Палаты представителей США - там рассматривали вопрос о финансировании Фонда пострадавших при теракте 11 сентября 2001 года. На этих словах голос Стюарта заметно дрогнул, и ему потребовалось несколько секунд, чтобы собраться и продолжить свою речь.
В зале заседаний в тот момент находилось множество сотрудников экстренных служб, которые первыми прибыли на место теракта 11 сентября. Многие стулья законодателей при этом пустовали.
Фонд, созданный для покрытия медицинских расходов спасателей, ждало сокращение финансирования на 50-70%. Но спустя сутки после выступления Стюарта комитет проголосовал за продление финансирования. Окончательную судьбу фонда определит теперь Палата представителей конгресса.
22 минуты, которые спасли жизни
16 лет Джон Стюарт был ведущим очень популярного в США сатирического ежедневного шоу, за что получил множество наград, включая "Эмми".