Еще в роли ведущего The Daily Show Стюарт выступал за оказание помощи тем, кто в 2001 году сам помогал пострадавшим 11 сентября. Трагедия разворачивалась в прямом смысле у него на глазах: из окна его квартиры были прекрасно видны башни Всемирного торгового центра.

Через девять дней после теракта, жертвами которого стали почти три тысячи человек, Стюарт в эфире своего шоу произнес монолог, который американские СМИ называют незабываемым.

«Любой идиот может что-то взорвать. Любой идиот может уничтожить. Но когда видишь этих людей, этих пожарных, полицейских, разбирающих завалы буквально с ведрами в руках... Это невероятно. Вот почему мы уже победили. Это свет. Это демократия. Мы победили. И они с этим ничего сделать не могут», - сказал он тогда.

Почти девять лет спустя в студию шоу пришли четверо таких людей, о которых Стюарт говорил в своей речи. Все - с тяжелыми заболеваниями. Этот выпуск, как принято считать, помог повлиять на республиканцев в конгрессе, которые выступали против законопроекта, предполагающего выделение миллиардов долларов на пособия сотрудникам экстренных служб, работавшим 11 сентября. Закон был принят через три дня.

«Мы восемь лет ходили по коридорам Конгресса. У Джона Стюарта это заняло 22 минуты. Он буквально сдвинул горы и снова заставил наши сердца биться тогда, когда мы уже почти сдались», - сказал тогда Джон Фил, ветеран армии США и ликвидатор последствий теракта.

Но спустя еще несколько лет деньги снова закончились. За это время Джон Стюарт покинул свое ежедневное шоу и стал нечасто появляться на экранах. Но он не оставил людей, за которых так заступался.

Почему этим людям нужна помощь?

По закону финансирование Фонда жертв терактов 11 сентября должно значительно сократиться в 2020 году. И эти сокращения могут достигнуть 70%. Пожарные, полицейские и врачи, первыми прибывшие на место теракта, просят конгресс сохранить постоянное и полное финансирование.

После обрушения башен-близнецов токсичная пыль, в которой содержались частицы асбеста, свинца, стекла и цемента, накрыла нижний Манхэттен.

На этом всемирно известном фото - Марси Бордерс. После того, как эта фотография появилась во многих СМИ, Бордерс назвали «пепельной женщиной».

В 2001 году Бордерс работала в первой башне Всемирного торгового центра. Когда самолет врезался в здание, она находилась на 81 этаже. Она выжила, спустившись по пожарной лестнице. Этот снимок фотограф Стэн Хонда сделал внизу, сразу после того как Марси Бордерс удалось спастись.

Но в 2014 году Бордерс рассказала журналистам, что страдает от онкологического заболевания и проходит курс химиотерапии. В 2015 году в возрасте 42 лет Марси Бордерс, выжившая при теракте, умерла от рака желудка - лечение не помогло.

Как сообщали СМИ, около десяти тысяч человек могли заболеть раком именно из-за токсичной пыли. И это не только врачи скорой помощи и спасатели, но и жители ближайших районов.

«11 сентября все еще убивает, - говорил в 2018 году адвокат пострадавших Джон Фил. - К сожалению, это хрупкое сообщество героев и выживших с каждым днем уменьшается».

Эпидемиологические исследования подтвердили, что спасатели, работавшие 11 сентября, значительно чаще заболевают раком щитовидной железы и раком кожи, чем остальное население. Также спасатели переносили лимфомы, рак молочной железы и лейкоз.

Ситуация осложняется тем, что некоторые виды рака, например, мезотелиома, которую способен вызывать асбест, могут проявляться через многие годы после контакта с канцерогеном.

Обращаясь к конгрессу в 2010 году Джон Стюарт произнес: «Эти люди выполняли свою работу с мужеством, упорством и смирением. Теперь, 18 лет спустя, выполните свою!»