В магазинах Эстонии заменят тысячи ценников: когда стоимость алкоголя резко снизится?

«Поставили себе целью как можно быстрее предложить клиентам низкие цены», - сказал руководитель по коммуникациям Coop Eesti Мартин Мийдо. В то же время он отметил, что необходимо учитывать складские запасы, за который государству уже уплачен более высокий акциз. О закупке более нового, дешевого товара идут переговоры с производителями и поставщиками.

«В итоге это означает планировку складских запасов, переговоры с производителями и поставщиками, изменение цен в кассовой системе и на полках», - перечисляет список работ, возникших после резкого изменения закона, Мийдо.

«В ближайшие месяцы в зависимости от формата магазина надо сменить 2000-5000 ценников, - говорит представитель Selver Кристьян Андерсон. – Самое большое снижение цен, видимо, произойдет в течение следующих трех месяцев. Цена востребованных товаров снизится на полках магазинов уже в первые дни июля».

Глава отдела по продажам Maxima Eesti Кади Лайнело не смогла пообещать, когда снизятся цена на алкоголь в магазинах. Снижение цен должно начаться с производителей и оптовиков, которые закупают товар. «Запасы товаров состоят из ранее закупленных по нынешнему акцизу товаров. Безусловно, мы хотим вместе с поставщиками предлагать клиентам лучшие цены», - говорит она.

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс разделила задачи их сети магазинов на две. «Во-первых, попытаемся свести до минимума запасы алкоголя в магазинах и на складе. Во-вторых, ждем от поставщиков нового прейскуранта, обговорим даты изменения цен, поскольку у поставщика также есть складские запасы по старому акцизу. После этого сформируем цены в соответствии с полученными от поставщиков расценками, - объясняет Батс. – Также будем постоянно следить за происходящим на рынке, чтобы быть конкурентоспособными».

За короткий период это уже вторая масштабная обязанность для торговцев. С начала июня алкоголь в магазинах надо было отгородить от другого товара так, чтобы его не было видно. Те магазины, которые игнорируют требование, будут наказаны.

В четверг, 13 июня, парламент Эстонии принял в третьем чтении законопроект, призванный снизить на 25% акцизные ставки на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки. Поправки вступят в силу c 1 июля.

За принятие законопроекта проголосовали 70, а против были 9 парламентариев.

По оценке правящих партий, сокращение акциза позволит предпринимателям снизить цены на алкоголь, чтобы ограничить развернувшуюся в 2015 году приграничную торговлю спиртным.