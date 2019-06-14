Europol не исключает новых скандалов с отмыванием российских денег в странах Балтии

"В России есть миллиарды евро, которые хотят вывести из национальной экономики", - сказал агентству Reuters представитель Европола Педро Фелисио, по мнению которого, для вывода этих средств из России могут быть использованы, в частности, страны Балтии.

Нелегальные доходы российского происхождения оказались ранее в центре скандалов с отмыванием денег в филиалах банков Danske и Swedbank в странах Балтии, пишет rus.err.ee. В случае Danske речь шла о 200 млрд евро подозрительного происхождения.