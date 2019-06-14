Пт, 14.06.2019
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Europol не исключает новых скандалов с отмыванием российских денег в странах Балтии

Рубль. Иллюстративное фото.

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP

По оценке полицейской службы Европейского союза (Europol), владельцы полученных преступным путем доходов в России и Китае постоянно ищут возможности их легализации через страны Балтии, поэтому вероятность новых скандалов с отмыванием денег в Эстонии, Латвии и Литве остается высокой.

"В России есть миллиарды евро, которые хотят вывести из национальной экономики", - сказал агентству Reuters представитель Европола Педро Фелисио, по мнению которого, для вывода этих средств из России могут быть использованы, в частности, страны Балтии.

Нелегальные доходы российского происхождения оказались ранее в центре скандалов с отмыванием денег в филиалах банков Danske и Swedbank в странах Балтии, пишет rus.err.ee. В случае Danske речь шла о 200 млрд евро подозрительного происхождения.

По словам Фелисио, ситуация в Эстонии, Латвии и Литве в этой сфере улучшилась, но в системе контроля по-прежнему остаются пробелы, которые позволяют возникнуть новым случаям отмывания денег.

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