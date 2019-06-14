Раскрыты детали убийства жены российского хоккеиста

Арсений Соколов, младший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова, рассказал на допросе, что его брат Максим готовил ритуальное убийство себя и всей семьи, сообщает sports.ru со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Мойке».
Ранее стало известно, что Ирина Соколова, жена Максима Соколова и мать братьев, была убита в поселке Романовка.
По словам Арсения, вчера около 13 часов в его комнату на втором этаже коттеджа зашел старший брат Максим с кухонным ножом в руках. Брат сначала стал его душить, а потом попытался ударить ножом.
Арсений выбил нож ногой и побежал к соседям. Вместе с одним из них он пошел обратно, сперва взяв у него дома два ножа. Там они нашли мертвую Ирину Соколову. Арсений потерял контроль и ударил брата в грудь и в шею.
По словам младшего брата, Максим неделю назад говорил о ритуальном убийстве — себя и всей семьи.
Максим Соколов-младший занимался хоккеем и входил в состав СКА-1946.