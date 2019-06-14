Единственный эффективный метод борьбы с одуванчиками

Полив одуванчиков ядовитыми химикатами – занятие очень глупое и недальновидное, потому что семена одуванчика летают по воздуху и вскоре они все равно окажутся в ваш сад, а почва будет отравлена.

Как оказалось, есть только один способ немного умерить пыл плодовитых цветочков: оборвать цветки одуванчика, пока они еще желтые.

Это довольно однообразная и долговременная работа, но к ней можно привлечь детей, которым может понравиться срывать цветки одуванчиков. Можно даже устроить соревнования, кто сорвет больше.

Таким же образом можно избавиться от других растений, которые вы не хотите видеть в своем саду: вам просто нужно сорвать их соцветия в нужное время, прежде чем семена созреют и распространятся по участку.