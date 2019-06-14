Единственный эффективный метод борьбы с одуванчиками

Борьба с цветущими одуванчиками, заполонившими сад, считается совершенно бессмысленной – все равно проиграешь. Но есть один метод, который может оказаться эффективным, и, кроме того, он абсолютно безопасен, пишет Kodustiil, ссылаясь на House & Garden.
Полив одуванчиков ядовитыми химикатами – занятие очень глупое и недальновидное, потому что семена одуванчика летают по воздуху и вскоре они все равно окажутся в ваш сад, а почва будет отравлена.
Как оказалось, есть только один способ немного умерить пыл плодовитых цветочков: оборвать цветки одуванчика, пока они еще желтые.
Это довольно однообразная и долговременная работа, но к ней можно привлечь детей, которым может понравиться срывать цветки одуванчиков. Можно даже устроить соревнования, кто сорвет больше.
Таким же образом можно избавиться от других растений, которые вы не хотите видеть в своем саду: вам просто нужно сорвать их соцветия в нужное время, прежде чем семена созреют и распространятся по участку.
Но самое простое, что можно сделать, это смириться с существованием сорняков. Пропалывайте только грядки и клумбы, а на все остальное махните рукой: пусть себе растут!