VW и Ford близки к соглашению о совместной разработке самоуправляемых автомобилей

Компании Volkswagen (VW) и Ford близки к заключению соглашения о партнерстве, направленном на разработку самоуправляемых автомобилей. Об этом сообщил глава немецкого автоконцерна.
Соответствующие переговоры между VW и вторым по величине американским автопроизводителем идут уже нескольких месяцев, пишет ixbt.com.
По словам генерального директора VW Герберта Дисса (Herbert Diess), переговоры идут хорошо и почти завершены.
Альянс VW и Ford зарождается в условиях, когда крупные производители автомобилей и технологические гиганты конкурируют за инвестиции и инженерные таланты, стремясь занять свое место на зарождающемся рынке самоуправляемых автомобилей.