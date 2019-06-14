Пт, 14.06.2019
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VW и Ford близки к соглашению о совместной разработке самоуправляемых автомобилей

Genf 2019. Volkswagen Touareg R.

ФОТО: Esta Tatrik

Компании Volkswagen (VW) и Ford близки к заключению соглашения о партнерстве, направленном на разработку самоуправляемых автомобилей. Об этом сообщил глава немецкого автоконцерна.

Соответствующие переговоры между VW и вторым по величине американским автопроизводителем идут уже нескольких месяцев, пишет ixbt.com.

По словам генерального директора VW Герберта Дисса (Herbert Diess), переговоры идут хорошо и почти завершены.

Альянс VW и Ford зарождается в условиях, когда крупные производители автомобилей и технологические гиганты конкурируют за инвестиции и инженерные таланты, стремясь занять свое место на зарождающемся рынке самоуправляемых автомобилей.

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