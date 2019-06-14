Пт, 14.06.2019
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  • Сдается дом президента Банка Латвии Илмара Римшевича: плата за наем - более 2000 евро в месяц

Сдается дом президента Банка Латвии Илмара Римшевича: плата за наем - более 2000 евро в месяц

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Дом обвиненного во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича сдается внаем. Об этом свидетельствует размещенное на портале ss.com объявление. 

В объявлении указано, что сдается отличный, просторный, светлый частный дома, который находится в тихой зеленой зоне, на берегу озера. Дом полностью меблирован и оснащен всем необходимым.

Также упомянуто, что в гостиной есть камин, на территории - баня. Двор обнесен забором, имеется гараж для двух автомобилей и скважина. Отапливается дом газом, а вот канализация - локальная. 

Площадь трехэтажного дома составляет 350 квадратных метров, а площадь земельного участка - 6500 квадратных метров. В доме семь комнат. Недвижимость сдается за 2200 евро в месяц. 

Римшевич заявил, что сдает дом в аренду по «личным причинам». 

Ранее Русский TVNET писал, что, по мнению Генпрокуратуры, Римшевич потратил взятку в 250 000 евро на покупку недвижимого имущества, которое было оформлено на имя некоего предприятия.

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