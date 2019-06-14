Сдается дом президента Банка Латвии Илмара Римшевича: плата за наем - более 2000 евро в месяц

В объявлении указано, что сдается отличный, просторный, светлый частный дома, который находится в тихой зеленой зоне, на берегу озера. Дом полностью меблирован и оснащен всем необходимым.

Также упомянуто, что в гостиной есть камин, на территории - баня. Двор обнесен забором, имеется гараж для двух автомобилей и скважина. Отапливается дом газом, а вот канализация - локальная.

Площадь трехэтажного дома составляет 350 квадратных метров, а площадь земельного участка - 6500 квадратных метров. В доме семь комнат. Недвижимость сдается за 2200 евро в месяц.

Римшевич заявил, что сдает дом в аренду по «личным причинам».