Расследование по делу Голунова: у подполковника ФСБ Медоева нашли в Европе бизнес и недвижимость

Генерал на пенсии Медоев-старший: "Это наши русские дела"

Журналисты расследовательского центра Словакии ICJK посетили загородный дом Медоевых под Братиславой и встретили там самих хозяев. По европейской традиции дом не окружен высоким забором, как это принято у генералов в России. На вопрос о связи его сына с делом российского журналиста Ивана Голунова Игорь Медоев ответил со спокойной улыбкой на словацком языке, хоть и с сильным русским акцентом. Он сказал, что ни он, ни его сын не имеют никакого отношения к аресту журналиста. "Мой сын даже не знает, как выглядит Иван Голунов. Он был на отдыхе в Сочи и был очень удивлен, когда прочитал в интернете, что его имя связывают с арестом".

"Когда я вернусь в Россию, я хотел бы встретиться с Голуновым и объяснить, что мы ни при чем. Я попрошу его написать, что мы не имеем отношения к его аресту", - заявил генерал.

На вопрос о том, пытался ли Медоев связаться с Голуновым, он ответил, что "если бы Голунов сейчас стоял перед ним, он бы его не узнал", и добавил, что "журналисты занимаются фейк-ньюс, когда пишут, что его семья каким-то образом причастна".

Медоев сказал, что очень хорошо знает главу МВД Владимира Колокольцева, и они проводили вместе праздники и выходные. Но на вопрос о том, пытался ли он узнать через свои старые связи о том, кто может стоять за преследованием российского журналиста, Медоев ответил, что его это не волнует: "Человек на пенсии имеет право отдохнуть".

Медоев сказал, что вышел на пенсию в 2010 году и искал красивое место, где он сможет встретить старость: "Мне нравятся люди здесь, я быстро освоил язык. Мы проводим здесь время с внуками". Он также отметил, что у него были причины покинуть Россию.

Медоев сказал, что купил дом за 250 тысяч евро, а деньги получил от продажи коттеджа в России.

Он также отметил, что у отставных военных сейчас хорошая пенсия - 3 тысячи евро.