Велосипедисты в Таллинне ежедневно нарушают ПДД и не знают об этом

Утро среды на этой неделе. От Каарли пуйестеэ до перекрестка с Пярну-маантеэ пролегает удобная велосипедная дорожка. Но после этого отрезка дороги велосипедист оказывается на Эстония пуйестеэ в тупике: велосипедная дорожка сменяется полосой общественного транспорта, впереди металлические ограждения, а на тротуар высотой 10 см заехать нельзя. Место опасное: именно здесь движущиеся по Эстония пуйестеэ автобусы заворачивают налево и могут задеть велосипедиста.

В тот же день вечером некий велосипедист движется по улице Эндла в сторону перекреста Кристийне по полосе общественного транспорта. Водитель автобуса номер 42, вынужденный ехать позади него, жмет на гудок.

Да, водители автомобилей не любят велосипедистов. Но оказывается, больше всего их не любят именно водители общественного транспорта.

Эксперт по дорожному движению Департамента шоссейных дорог Виллу Ване объясняет, что на полосе для общественного транспорта велосипедистам можно ехать только в том случае, если это разрешает дорожный знак.

Установлен ли где-либо в Таллинне такой знак? Как отметил Ване, в столице его нет.