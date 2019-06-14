Житель Таллинна: мой телефон атакуют со странных эстонских номеров - тысяча звонков в день!

«По какой-то причине уже почти неделю поступают звонки с незнакомых мобильных номеров, - рассказывает Владимир. - С периодичностью до нескольких раз в минуту, все время с разных эстонских номеров. Отвечаем - в ответ тишина».

Он занимается коммерческой деятельностью, поэтому номер находится в открытом доступе. «Поскольку очень сложно работать в таких условиях, мы обратились за помощью в Tele2, думали, что в век технологий в Эстонии есть возможности блокировать или удалять такие номера. Но оказывается, это невозможно. Что делать в подобной ситуации?» – спрашивает Владимир.

Пресс-секретарь Tele2 Ханс Саарвельт подтвердил, что действительно на номер Владимира массово поступали звонки с абсолютно разных номеров. «Проверили входящие номера, и выяснилось, что звонки направлены только на этот номер (принадлежащий Владимиру – прим.ред.), а это означает, что, по всей вероятности, речь не идет о массовых спам-звонках, – говорит Саарвельт. – Также нам не поступало в связи с подобной деятельностью жалоб от других клиентов».

Нет полномочий

Что же делать? «В случае таких звонков клиент может сам заблокировать эти номера. Если человека донимают таким образом, следует обратиться в полицию», – посоветовал Саарвельт.

По словам менеджера по связям с общественностью Telia Eesti AS Ирины Кузиной, случается, что клиенты обращаются к консультантам с вопросом о том, как ограничить входящие звонки с какого-то номера. «Со своей стороны мы не имеем полномочий и законных оснований устанавливать ограничения для того или иного номера, это может сделать только сам клиент. Обычно в этих случаях консультанты рассказывают, как можно внести номер в черный список», - говорит Кузина.

В смартфонах это делается довольно быстро и просто - в меню «Настройки телефона», а также существует множество отдельных приложений с расширенной функциональностью. «Например, в приложении "Не бери трубку" для оценки звонящих абонентов используются две базы – локальная и общая. В локальной хранятся собственные оценки абонента, в общей – оценки других абонентов. Приложение постоянно обновляет данные из общей базы, и, если на ваш телефон позвонят с номера, которому присвоены отрицательные оценки, вы получите предупреждение», - рассказывает Кузина.

Обращайтесь в полицию

По словам подполковника полиции, руководителя службы профилактики и ведения производства по делам Кесклиннаского отделения полиции Елены Мирошниченко, если постоянные звонки мешают размеренной работе и жизни человека, надо идти в полицию.

«Следует обратиться в отделение полиции по месту жительства или расположения предприятия, заявление можно подать и через интернет, - рассказывает Мирошниченко. - В заявлении надо указать, с каких номеров, в какое время поступают звонки, желательно приложить скриншоты, описать, мешают ли звонки ведению коммерческой деятельности или работе, поступают ли в звонках угрозы жизни или предприятию. Полиция свяжется с заявителем, про яснит ситуацию и на основе собранной информации решит, если ли основания для начала производства».

Следует отметить, что после обращения журналиста к оператору, непонятные звонки на номер Владимира прекратились. Временно или навсегда - узнаем очень скоро.