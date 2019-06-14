Гимназию Вярска в этом году оканчивает всего один ученик

В Пыльвамаа и Вырумаа – восемь сельских гимназий: две из них – Вярскаскую и Канепискую – в этом году оканчивают один и два ученика соответственно, сообщает Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.
«Три года назад поступило пять учеников, но в силу разных обстоятельств остался всего один», - сообщила директор Вярскаской гимназии Лийна Палу. По ее словам, в дальнейшем выпускников гимназии будет более десяти. То же самое сказала и директор Канепиской гимназии Ильви Суйслепп, которую в этом году окончат два человека.
Она отметила, что реформа гимназий не сказалась на развитии их школы, потому что, например, Пыльва не организовал транспорт, а если бы детей из окрестностей Пыльва захотели отправить учиться в их гимназию, то этот аспект нужно было бы хорошенько продумать: «Но этого не сделали, и все осталось, как было».
Оба директора заявили, что ученики предпочитают школу недалеко от дома или же отправляются учиться в Тарту, а школы региона рассматривают в последнюю очередь.