Гимназию Вярска в этом году оканчивает всего один ученик

«Три года назад поступило пять учеников, но в силу разных обстоятельств остался всего один», - сообщила директор Вярскаской гимназии Лийна Палу. По ее словам, в дальнейшем выпускников гимназии будет более десяти. То же самое сказала и директор Канепиской гимназии Ильви Суйслепп, которую в этом году окончат два человека.

Она отметила, что реформа гимназий не сказалась на развитии их школы, потому что, например, Пыльва не организовал транспорт, а если бы детей из окрестностей Пыльва захотели отправить учиться в их гимназию, то этот аспект нужно было бы хорошенько продумать: «Но этого не сделали, и все осталось, как было».