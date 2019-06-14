Атомную электростанцию в Эстонии могут построить, и она обойдется в миллиард евро

В Эстонии проектом современного атомного реактора занимается Fermi Energia, крупными собственниками которого являются реформист Калев Каллеметс, бывший руководитель Eesti Energia Сандер Лийве и Хенри Ормус, которого Eesti Energia в 2007 году в числе трех студентов Таллиннского технического университета отправила в Швецию изучать атомную энергетику.

«Наша идея заключается в том, чтобы создать возможность, при которой в 2030-х годах в Эстонии можно было бы построить современную компактную маленькую атомную электростанцию», - сказал Лийве. Он добавил, что в первом круге финансирования предприятие задействовало более четверти миллиона евро, и выбрало представляющую интерес технологию.

«Мы встретились с тремя разработчиками. Двое являются разработчиками реактора на сжиженной соли, - Terrestrial Energy и Moltex Energy – у которых лицензирование проходит в Канаде, а третий - General Electric Hitachi, который планирует сделать реактор третьего поколения поменьше, то есть на 300 мегаватт», - сказал Лийве.

Времени – как минимум десять лет

По словам Лийве, для Эстонии важно, чтобы станция не была слишком мощной: «Во-первых, потому, что объем инвестиций составляет миллиард евро. Во-вторых, в 2025 году мы соединимся с частотной системой материковой Европы, что, конечно, принесет ограничение для единичной мощности. В-третьих, мы уже пытались построить крупную АЭС и этот проект провалился».

До дела есть десять лет времени: «Мы не хотим быть подопытными кроликами новой технологии. Мы следим за тем, как идут дела у разработчиков технологии, но сейчас еще рано говорить о том, кто из них троих окажется успешнее. Критерием успеха все же является то, что они должны получить лицензию в Канаде или США, они должны построить готовую атомную электростанцию, и она должна будет хотя бы какое-то время поработать. Кроме того, есть и экономический критерий, то есть они должны предложить нам договор с гарантированной ценой, и гарантировать конкурентоспособную цену на электричество». Предполагая, что новая технология получит лицензию, и первая станция четвертого поколения в 2030 году начнет работать в Канаде в соответствии с ожиданиями, в Эстонии она может быть построена самое раннее в 2035 году. Сама стройка, по словам Хектора и Лийве, длится недолго – два-три года.

Сколько должно стоить электричество, чтобы АЭС себя окупила? По данным Лийве, разработчики говорят о цене в 32-46 евро за мегаватт в час. «Однако эти цифры пока только на бумаге и пока об этом рано спекулировать. В то же время, производители понимают, что они не могут сделать товар, который не сможет конкурировать. Иначе его никто не купит», - сказал Лийве.

Кто оплатит станцию, стоящую миллиард евро? Строительство финских АЭС оплачивают крупные потребители, то есть предприятия, которым нужно больше всего электричества. Лийве предпочел бы, чтобы платил частный сектор. Также можно было бы подумать о выставлении определенной доли на биржу.