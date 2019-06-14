Атомную электростанцию в Эстонии могут построить, и она обойдется в миллиард евро

В начале недели министр финансов Мартин Хельме выдал идею, что для снабжения Эстонии электричеством можно было бы подумать о строительстве атомной электростанции. Эксперты с ним согласны – в отдаленной перспективе ничего другого не останется, пишет Postimees.
Поставившая точку в последнем до сих пор обсуждении эстонской АЭС катастрофа на Фукусиме произошла на АЭС третьего поколения, где электричество производится под высоким давлением. Если охлаждающая реактор жидкость перегреется, стальная оболочка не выдержит и пар, из которого производят электричество, начнет выплескиваться и отравлять или убивать радиацией все живое.
«Реактор на растопленной соли не работает под высоким давлением», - объяснил старший научный сотрудник института биохимии и физики Анди Хектор.
Речь идет об атомном реакторе четвертого поколения, у которого еще нет лицензии, но технология развивается. Поскольку растопленная соль выдерживает нагрев до температуры выше тысячи градусов до того, как закипит, то реактор не взорвется даже при перегреве. Когда растопленная соль, то есть соляной раствор под воздействие температуры разбухнет, излишек перетечет в циркуляционный трубопровод и топливо будет разряжено, а это означает замедление ядерных реакций и понижение температуры.
«Если с АЭС произойдет что-то другое, например, кто-то решит ее разбомбить и реактор выйдет из строя, то растопленная соль перетечет в бетонное углубление и при обычной температуре затвердеет», - объяснил Хектор.
Более того, радиоактивные вещества, например, самый опасный для человека радиоактивный йод, находится в растопленной соли в виде иона и смешивается с солью.
Меньше и безопаснее
Также реакторы четвертого поколения имеют быстрые нейтроны, то есть возникающие отходы не столь радиоактивны. Хектор привел пример, что если отходы ядерного топлива более старших реакторов нужно хранить под землей десятки тысяч лет, то отходы нового реактора становятся безопасными уже через 500 лет.
В пользу реактора растопленной соли говорит и его цена – он меньше по размерам, а потому дешевле, чем более старшие станции. Также он имеет меньшую мощность – 200-300 мегаватт.
Если атомная станция четвертого поколения так хороша, то почему ее еще не построили? Два работоспособных пробных реактора уже построили, но поскольку ее побочным продуктом в отличие от станций предыдущего поколения не является плутоний, то есть сырье для ядерного оружия, пока решили оставить АЭС третьего поколения.
«Это было решение США в 1970-х годах, что предпочтение отдается атомным станциям, которые в состоянии производить плутоний», - сказал Хектор.
Против реактора на растворенной соли говорит отсутствие лицензии у технологии, но в Северной Америке ее развивают несколько фирм. Например, в Канаде такая АЭС уже заказана и должна быть построена к концу следующего десятилетия.
На вопрос, может ли в Эстонии появиться такая атомная электростанция, Хектор ответил, что как ученый он другого варианта не видит.
«Да, другая возможность – потребление российского газа, на котором можно происходить энергию с достаточно малыми выбросами углерода. Если следить за политикой ЕС по климату, то других вариантов, кроме АЭС, остается совсем немного», - сказал он.
В Эстонии проектом современного атомного реактора занимается Fermi Energia, крупными собственниками которого являются реформист Калев Каллеметс, бывший руководитель Eesti Energia Сандер Лийве и Хенри Ормус, которого Eesti Energia в 2007 году в числе трех студентов Таллиннского технического университета отправила в Швецию изучать атомную энергетику.
«Наша идея заключается в том, чтобы создать возможность, при которой в 2030-х годах в Эстонии можно было бы построить современную компактную маленькую атомную электростанцию», - сказал Лийве. Он добавил, что в первом круге финансирования предприятие задействовало более четверти миллиона евро, и выбрало представляющую интерес технологию.
«Мы встретились с тремя разработчиками. Двое являются разработчиками реактора на сжиженной соли, - Terrestrial Energy и Moltex Energy – у которых лицензирование проходит в Канаде, а третий - General Electric Hitachi, который планирует сделать реактор третьего поколения поменьше, то есть на 300 мегаватт», - сказал Лийве.
Времени – как минимум десять лет
По словам Лийве, для Эстонии важно, чтобы станция не была слишком мощной: «Во-первых, потому, что объем инвестиций составляет миллиард евро. Во-вторых, в 2025 году мы соединимся с частотной системой материковой Европы, что, конечно, принесет ограничение для единичной мощности. В-третьих, мы уже пытались построить крупную АЭС и этот проект провалился».
До дела есть десять лет времени: «Мы не хотим быть подопытными кроликами новой технологии. Мы следим за тем, как идут дела у разработчиков технологии, но сейчас еще рано говорить о том, кто из них троих окажется успешнее. Критерием успеха все же является то, что они должны получить лицензию в Канаде или США, они должны построить готовую атомную электростанцию, и она должна будет хотя бы какое-то время поработать. Кроме того, есть и экономический критерий, то есть они должны предложить нам договор с гарантированной ценой, и гарантировать конкурентоспособную цену на электричество». Предполагая, что новая технология получит лицензию, и первая станция четвертого поколения в 2030 году начнет работать в Канаде в соответствии с ожиданиями, в Эстонии она может быть построена самое раннее в 2035 году. Сама стройка, по словам Хектора и Лийве, длится недолго – два-три года.
Сколько должно стоить электричество, чтобы АЭС себя окупила? По данным Лийве, разработчики говорят о цене в 32-46 евро за мегаватт в час. «Однако эти цифры пока только на бумаге и пока об этом рано спекулировать. В то же время, производители понимают, что они не могут сделать товар, который не сможет конкурировать. Иначе его никто не купит», - сказал Лийве.
Кто оплатит станцию, стоящую миллиард евро? Строительство финских АЭС оплачивают крупные потребители, то есть предприятия, которым нужно больше всего электричества. Лийве предпочел бы, чтобы платил частный сектор. Также можно было бы подумать о выставлении определенной доли на биржу.
Неизбежное решение для остановки климатических изменений
Тимо Татар, вице-канцлер Министерства экономики по вопросам энергетики
Предположительно в 2025-2030 годах дело дойдет до строительства первых реакторов. В случае если реакторы четвертого поколения докажут свое качество, безопасность и работоспособность в реальной жизни, я нисколько не исключаю, что и в Эстонии можно было бы построить атомную электростанцию. Государственная энергетическая стратегия этого не исключает. Почему бы не в Эстонии.
Мы держим себя в курсе развития технологии. Также общаемся с возможными частными инвесторами, чтобы выяснить их планы. Технология пока есть только на бумаге, за это время мы пытаемся ввести работников министерства в курс дела.