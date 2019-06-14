Elron меняет расписание поездов на Раквере и Нарву

«Если до настоящего времени в некоторые выходные дни на части рейсов на участке Тапа-Раквере было необходимо использовать подменные автобусы, то с начала следующей недели необходимость в этом отпала. Мы вновь сможем обслуживать пассажиров поездами во все часы и на протяжении всего маршрута. При этом поездка на последнем вечернем поезде Нарва-Таллинн станет на 6 минут короче», – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.