Elron меняет расписание поездов на Раквере и Нарву

Начиная со следующего понедельника, 17 июня, водятся изменения в расписание движения поездов в направлении Раквере и Нарвы. На участке Тапа-Раквере подменными автобусами пользоваться не придется, пассажиров будут вновь обслуживать поезда на протяжении всего маршрута.
«Если до настоящего времени в некоторые выходные дни на части рейсов на участке Тапа-Раквере было необходимо использовать подменные автобусы, то с начала следующей недели необходимость в этом отпала. Мы вновь сможем обслуживать пассажиров поездами во все часы и на протяжении всего маршрута. При этом поездка на последнем вечернем поезде Нарва-Таллинн станет на 6 минут короче», – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.
Скорректированные расписания движения опубликованы на домашней странице Elron, а также на информационных стендах посадочных платформ. Необходимые сведения о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.