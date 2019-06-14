Фото и видео: в Таллинн прибыло первое в мире водородное судно

О том, как работает уникальный катамаран Postimees рассказал член правления Объединения водородных технологий и основатель компании по производству топливных ячеек AS Elcogen Энн Ыунпуу.

Energy Observer был приспособлен для использования солнечной энергии, а также энергии ветра и волн, дополняющей свою водородную технологию, которая включает электролизер, превращающий воду в водород и кислород. При давлении 350-700 бар водород сжимается, хранится он в восьми танках, изготовленных из алюминия и углеродного волокна, готовых для использования, когда это необходимо.

Спущенный на воду в 2017 году в городе Сен-Мало, Франция, Energy Observer отправился в шестилетнюю миссию, целью которой является продемонстрировать зеленые энергетические сети. За это время судно посетит 50 стран и сделает 101 остановку. Команда корабля состоит из шести членов экипажа.

После Таллинна Energy Observer отправится в Санкт-Петербург, а в 2020 году судно достигнет Токио во время Олимпийских игр.