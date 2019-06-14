Пчелиный апокалипсис: на террасе ресторана в Старой Риге обосновался настоящий рой

Официант ресторана Арманд поделился, что еще в среду, отправляясь с работы домой, ни одной пчелы рядом замечено не было. Однако, в четверг, начиная с 9:00, рой только усиливался, передает Русский TVNET.

Позднее за пчелами прибыл пчеловод. К счастью, никто не пострадал.

Ведущий исследователь факультета биологии ЛУ Волдемар Спуньгис рассказал, что это типичный пчелиный рой - ничего экстраординарного в нем нет. Прилетевшие в Старушку пчелы оказались медоносными.

«Когда от роя отрывается пчелиная матка, то вместе с ней улетает и часть роя. Рабочие пчелы следуют за своей пчеломаткой», - пояснил он.

Пчелы хорошо летают, они могут преодолеть десятки километров. Энтомолог говорит, что пчелам не мешает присутствие людей и городская среда как таковая.

«В рое пчелы спокойны, не агрессивны, они могут роиться вокруг людей, но всегда возвращаются к пчеломатке», - добавил эксперт.

Спуньгис отметил, что такой побег - стандартная ситуация для любой пчелиной семьи, но пчеловоды обычно могут это прогнозировать и предотвратить. Если молодая пчеломатка не улетает, семья сохраняется.