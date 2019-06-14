Маньяк-душитель в суде: у меня вспыльчивый характер, ничего не могу с этим поделать

В июле прошлого года суд первой инстанции уже приговорил Пенттиля к пожизненному заключению за это убийство, передает Yle.

Пенттиля требует признать его виновным в непреднамеренном, а не в умышленном убийстве. Помимо этого, он хочет, чтобы его отправили на судебно-психологическую экспертизу. Он охарактеризовал себя в суде как вспыльчивого человека и объяснил своим характером то, что схватил женщину за горло и начал душить, когда та стала кричать.

Обвинение же считает решение уездного суда справедливым и требует оставить в силе пожизненный приговор. По словам прокурора, преступление Пенттиля было исключительно жестоким.

Микаэля Пенттиля ранее приговоривали к разным срокам заключения за убийство собственной матери, 12-летней девочки и подруги. Кроме того, он был приговорен за изнасилование, избиения и подготовку убийства 17-летней девушки.

Самый опасный преступник Финляндии

Микаэля Пенттиля называют самым опасным преступником Финляндии. Первой жертвой уроженца Оулу Юкки Линдхольма, который позже сменил имя на Микаэль Пенттиля, стала в 1985 году его собственная мать. Она, по его словам, слишком много ворчала, чем и разгневала сына. Тогда доказать вину 20-летнего парня следователи не смогли, и Майкл избежал наказания.

Годом позже Пенттиля заманил в свою квартиру двух 12-летних девочек. Одну из них он задушил, вторую изнасиловал и тоже пытался задушить, но жертве удалось убежать.

Микаэля поймали. В ходе следствия он сознался и в убийстве матери. Мужчине дали семь лет тюрьмы, но уже в 1992 году Пенттиля досрочно освободили. В следующем году Микаэль задушил кожаным ремнем знакомую в квартире своей бабушки, за что получил наказание сроком 15 лет.