Европа ищет все новые способы, как избавиться от толп туристов: возможно удорожание авиабилетов

Высокий туристический сезон еще только начинается, но уже есть все признаки того, что европейские направления не выдерживают напряжения, пишет turizm.ru.

Так, в конце мая сотрудники Лувра в Париже провели однодневную забастовку, жалуясь на растущие и все более агрессивные толпы посетителей. Исторический центр хорватского города Дубровник по рекомендации ЮНЕСКО ограничит количество туристов — не более 8 000 человек в день. Однако за первые три месяца 2019 года турпоток на курорт увеличился на 53% относительно прошлогодних показателей. Не помогает даже ограничение числа круизных лайнеров, которые могут заходить в порт.

В 2018 году число туристов в мире достигло 1,4 миллиарда человек и на Европу приходится половина из них. Это на 6% больше, чем в 2017 году. Такой поток прогнозировался Всемирной туристической организацией лишь в 2020 году.

Специалисты уверены, виной всему — доступность путешествий. Снижение среднего чека на путешествия стало возможно из-за ощутимой либерализации рынка авиаперевозок, роста числа бюджетных авиакомпаний, революции в сфере размещения благодаря таким компаниям, как Booking и Airbnb, а также повсеместному распространению мобильных устройств, позволяющих пользоваться лучшими картами и удобными рекомендациями для путешественников.

Бесспорно, рост числа туристов играет на руку розничным торговцам, отельерам, музеям и всем, кто имеет финансовую выгоду от туристического бума. Европейский Союз получает примерно треть доходов от туризма в мире: в 2016 году эта цифра составила 342 миллиарда евро, что на 27 миллиардов евро больше, чем жители Евросоюза потратили на туризм за пределами ЕС.

Однако все чаще рост турпотока становится проблемой для обычных жителей популярных туристических городов и курортов. Страдают от наплыва туристов и сами путешественники, которые в Лувре вместо произведений искусства видят тысячи палок для селфи, а на главной площади в Праге или на улицах Барселоны не могут спокойно пройти, чтобы не задеть никого локтями.

Согласно прошлогоднему отчету ЕС о явлении сверхтуризма, 105 районов Европы находятся в состоянии чрезмерного туризма. Плотность туристов здесь в среднем примерно в три раза выше, чем в других районах. Как и ожидалось, такие места, как Венеция, Прага, Париж и Барселона, попали в список пострадавших от наплыва гостей. К ним также относятся Дублин, шотландский остров Скай, Копенгаген, город Синтра в Португалии, центр Варшавы, Плитвицкие озера в Хорватии. Они привлекают меньше туристов, чем традиционные топовые направления, но также не способны справиться с потоком.

На данный момент многие страны пытаются справиться с переизбытком туристов. Большинство мер связано с увеличением налогов для путешественников, но есть и другие варианты. Например, в Брюгге разработан специальный календарь событий, который позволяет равномерно распределить турпоток по сезону. Копенгаген попытался рассредоточить туристов по всему городу, запретив открывать новые бары и рестораны в районах, в которых как считается, их достаточно.

В прибрежной зоне Чинкве-Терре в Италии был изобретен инновационный подход — мобильное приложение, показывающее туристам, сколько людей уже находятся на живописном маршруте, на который они собираются выйти.

Тем не менее многие эксперты называют все эти меры мягкими и их потенциал в ближайшее время будет исчерпан. По их мнению, необходимо жестко ограничивать число туристов. Некоторые направления, такие как Дубровник и греческий остров Санторини, уже устанавливают ежедневный лимит на количество людей, которые могут сойти с круизных лайнеров.