11-летняя надежда финского спорта погибла от удара лошади

11-летняя Хильда считалась главной надеждой финского конного спорта, девочку привлекали и к тренировкам с основной сборной Финляндии. Несчастье произошло в субботу во время конюшенных процедур. Начавшийся дождь с грозой намочил накидку одной из пони и Хильда решила снять накидку с лошади. К сожалению лошадь испугалась и ударила девочку. Хотя данная лошадь и была, по словам очевидцев, дружелюбной, но удар получился инстинктивным. Удар был такой силы, что в данной ситуации не помогли бы ни защитное снаряжение, ни шлем. Родители девочки во время трагедии также находились в том самом дворе, где и погибла Хильда.