Фото и видео: вторые наблюдения землекопа в Нарвском колледже

11 июня нарвский рок-музыкант Евгений Кос (фронтмен группы M.O.R.A.), художник, могильщик и просто хороший человек открыл в Нарвском колледже свою третью (и вторую в серии «Наблюдения землекопа») персональную выставку.
Мнение профессионала, педагога Нарвской художественной школы Ирины Сопиной: «В Нарвском колледже открылась выставка - емкая , сложная и одновременно простая, потому что ее автор показал картины своей души, полной воспоминаний, раздумий и тревог. Для многих его работы стали откровением. Так много энергии и обобщений, скрытых понятий и ассоциаций. Поспешите смотреть! Рада, что в Нарве живет и трудится этот парень, по имени Женя Кос - отец, музыкант, художник и прекрасный добрый человек!».
Добро пожаловать! Все желающие могут полюбоваться картинами в течение двух недель.