"Лучший вариант - работать в Эстонии, а жить в Печорах"
В Печорах и Псковской области живет значительное число жителей Эстонии, чьи паспорта граждан ЕС приносят им выгоду по целому ряду причин, пишет Postimees.
"Молодежь вся за границей. Нет, они, конечно, не в Эстонию едут, а в Финляндию и Швецию", - жалуется Елена Михайловна, живущая в российском селе Киршино, что всего в 10 км от эстонского Вярска. Печорские граждане Эстонии в наши дни массово ходят на работу в Евросоюз.
"От близости Эстонии и Евросоюза нам больше вреда, чем пользы. Ездят в Финляндию на заработки, получают там в наших деньгах 120 000 рублей (1 700 евро) в месяц, возвращаются и ждут, что и здесь будут платить так же", - говорит хозяин крупнейшего в Печорах хозяйства по выращиванию картофеля Андрей Вороненков. Сам он в состоянии платить в лучшем случае четверть этой суммы, да и то - только лучшим работникам. Средняя зарплата в Печорах составляет 15 000 - 18 000 рублей (205-245 евро).
Жители Печор открыли для себя преимущества двойного гражданства: можно ходить на работу и зарабатывать деньги в Евросоюзе, а жить в России. В любом уголке Печор вы обязательно услышите разговоры о тех, кто благодаря эстонскому паспорту работает или сразу за эстонской границей или вообще в Тарту или Таллинне, но все большее число печорцев ездит на работу в Финляндию, Швецию и даже в Англию.
Погранпункт Койдула дает работу
В поисках работы за границей не нужно далеко ехать: эстонские граждане, живущие в Печорах, работают на различных должностях на железнодорожном вокзале Койдула и в различных частных фирмах, связанных с работой погранпункта. На некоторых постах, где знание эстонского не обязательно, работают преимущественно печорцы. В отличие от эстонцев, они особо не торгуются по поводу зарплат: любая зарплата для них в разы выше, чем они заработали бы в Печорах.
Посещая Печоры, часто можно увидеть стоящие перед домами фуры с эстонскими номерами. И это отнюдь не какие-то там тайные склады - просто работающие водителями в грузовых фирмах Эстонии печорцы приехали домой отдыхать. Главным образом они занимаются грузовыми перевозками между Эстонией и Россией.
Общее число жителей Печор, работающих в Эстонии, никто назвать не может, но, вероятно, счет идет на сотни, а число работающих в Финляндии и Швеции еще выше.
"Когда я утром еду на работу через границу, то вижу много знакомых лиц, которые тоже идут на работу", - сказал работающий на станции Койдула печорец, не пожелавший назвать свое имя из опасений чрезмерного внимания к своей персоне. "Это лучший вариант для местных: работать в Эстонии, а жить здесь", - считает он.
Зарплата в 800 евро в Эстонии означает около 60 000 рублей в Печорах, что в три раза больше здешней средней зарплаты
К примеру, эстонская зарплата в 800 евро означает в Печорах почти 60 000 рублей, это втрое больше средней здешней зарплаты. За 20 000 евро в Печорах можно купить нормальную двухкомнатную квартиру. За 25 евро (почти 2 000 рублей) можно до отказа наполнить корзину в местном продуктовом магазине.
Помимо работы Эстония привлекает печорцев и по другим причинам. Ключевые слова здесь: образование и медицина. Уровень и того и другого к западу от эстонско-российской границы выше, чем в Псковской области. Популярны у жителей Печор и водные центры Тарту и Вярска.
Живущая в одном из сел Печорского района молодая предпринимательница Елена сказала изданию Postimees, что хочет отдать своих детей, которым сейчас от 7 до 11 лет, в Печорскую лингвистическую гимназию только для того, чтобы они могли там выучить эстонский язык. Она хочет, чтобы потом ее дети могли поступить в Тартуский Университет.
В Тарту учатся многие
Владелец печорской гостиницы Musta Kassi hotell 36-летний Александр Вихляев знает несколько человек, чьи дети учатся в Тартуском Университете или Школе садоводства Ряпина, и далеко не все из них - граждане Эстонии. Платное обучение на английском языке в Тартуском Университете - веская альтернатива для печорской молодежи. "Это выбор для многих молодых людей: отправляться учиться в Тарту или в Петербург. Эстония значительно ближе", - сказал Вихляев. В его отеле показывают три эстонских телеканала, в том числе, что довольно неожиданно, Tallinna TV.
"Из нашей деревни две девушки учатся в Тартуском университете. Многие из Печор, кто вообще русские, учатся в Тартуском Университете", - в курсе ситуации Марика из деревни Подлесье.
Известный в Псковской области политик Алексей Малов детство провел в Выру, а школу закончил в Печорах. Помимо российского паспорта у него есть и гражданство Эстонии. Малов говорит, что знает многих детей знакомых с эстонскими паспортами, кто отправился учиться в Тартуский Университет, а по его окончании остался в Эстонии жить и работать. "Если выбирать между Псковом и Тартуским Университетом, я надеюсь, что мои дети тоже выберут Тарту", - сказал Малов, который сам получил эстонское гражданство по деду.
По данным регистра народонаселения, в Эстонии сейчас проживает 274 человека, перебравшихся сюда из Псковской области за последние пять лет. Большинство из них - граждане Эстонии по рождению. Женщины из Псковской области уже много лет приезжают рожать в больницы Южной Эстонии.
Проживающая в бывшей деревне сету Сигово Альбина Лебедева семь месяцев назад родила дочь в больнце Пыльва. Роды стоили 1 000 евро, то есть примерно столько же, сколько стоили бы платные роды в Петербурге.
Альбина сделала выбор в пользу роддома в Пылва потому что здесь все намного спокойнее и человечнее
Альбина с мужем cделали выбор в пользу эстонского роддома, поскольку здесь все было человечнее и спокойнее. "У всех врачей было время со мной поговорить и мной заниматься", - говорит Альбина.
10 000 граждан Эстонии
Официальная статистика Эстонии не подтверждает распространяемую российскими масс-медиа информацию о том, что каждый второй житель Печорского района является гражданином Эстонии.
В Печорском районе, по площади чуть превосходящем Хийумаа, официально проживает 19 300 человек, из них половина - в городе Печоры. По данным эстонского регистра народонаселения, во всей Псковской области проживает 7 405 граждан Эстонии (почти все они - граждане по рождению) и из них 3 430 - в Печорском районе.
В действительности число граждан Эстонии, проживающих в Псковской области, больше, поскольку часть из них по практическим причинам зарегистрировала своим местом проживания Эстонию или другую область России. Есть и те, чье место жительства вообще нигде не зарегистрировано.
Всего по оценкам экспертов, проконсультировавших журналистов Postimees, в Псковской области может проживать до 10 000 эстонских граждан, из них половина - в Печорском районе. Так что в лучшем случае у каждого четвертого жителя Печор в кармане имеется эстонский паспорт.
Между тем, в 90-е годы эстонский паспорт мог быть даже у большего числа печорских жителей. По словам одного здешнего сетусца, в то время жителям Печор получить эстонский паспорт было гораздо проще, поскольку документы для получения паспорта проверяли небрежно, а кроме того, паспорт можно было оформить за взятку. "Здесь тогда паспорта давали всем. Половина здешних русских получила синие паспорта. Позднее, конечно, они эти паспорта не продлили и остались без эстонского гражданства", - сообщил местный житель на условиях анонимности.
Граждане России обязаны под угрозой наказания извещать государство, если берут помимо российского гражданства также гражданство какой-либо другой страны. Например, в мае этого года Печорская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который не сообщил, что годом ранее получил эстонский паспорт.