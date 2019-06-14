"Лучший вариант - работать в Эстонии, а жить в Печорах"

Помимо работы Эстония привлекает печорцев и по другим причинам. Ключевые слова здесь: образование и медицина. Уровень и того и другого к западу от эстонско-российской границы выше, чем в Псковской области. Популярны у жителей Печор и водные центры Тарту и Вярска.

Живущая в одном из сел Печорского района молодая предпринимательница Елена сказала изданию Postimees, что хочет отдать своих детей, которым сейчас от 7 до 11 лет, в Печорскую лингвистическую гимназию только для того, чтобы они могли там выучить эстонский язык. Она хочет, чтобы потом ее дети могли поступить в Тартуский Университет.

В Тарту учатся многие

Владелец печорской гостиницы Musta Kassi hotell 36-летний Александр Вихляев знает несколько человек, чьи дети учатся в Тартуском Университете или Школе садоводства Ряпина, и далеко не все из них - граждане Эстонии. Платное обучение на английском языке в Тартуском Университете - веская альтернатива для печорской молодежи. "Это выбор для многих молодых людей: отправляться учиться в Тарту или в Петербург. Эстония значительно ближе", - сказал Вихляев. В его отеле показывают три эстонских телеканала, в том числе, что довольно неожиданно, Tallinna TV.

"Из нашей деревни две девушки учатся в Тартуском университете. Многие из Печор, кто вообще русские, учатся в Тартуском Университете", - в курсе ситуации Марика из деревни Подлесье.

Известный в Псковской области политик Алексей Малов детство провел в Выру, а школу закончил в Печорах. Помимо российского паспорта у него есть и гражданство Эстонии. Малов говорит, что знает многих детей знакомых с эстонскими паспортами, кто отправился учиться в Тартуский Университет, а по его окончании остался в Эстонии жить и работать. "Если выбирать между Псковом и Тартуским Университетом, я надеюсь, что мои дети тоже выберут Тарту", - сказал Малов, который сам получил эстонское гражданство по деду.

По данным регистра народонаселения, в Эстонии сейчас проживает 274 человека, перебравшихся сюда из Псковской области за последние пять лет. Большинство из них - граждане Эстонии по рождению. Женщины из Псковской области уже много лет приезжают рожать в больницы Южной Эстонии.

Проживающая в бывшей деревне сету Сигово Альбина Лебедева семь месяцев назад родила дочь в больнце Пыльва. Роды стоили 1 000 евро, то есть примерно столько же, сколько стоили бы платные роды в Петербурге.

Альбина с мужем cделали выбор в пользу эстонского роддома, поскольку здесь все было человечнее и спокойнее. "У всех врачей было время со мной поговорить и мной заниматься", - говорит Альбина.

10 000 граждан Эстонии

Официальная статистика Эстонии не подтверждает распространяемую российскими масс-медиа информацию о том, что каждый второй житель Печорского района является гражданином Эстонии.

В Печорском районе, по площади чуть превосходящем Хийумаа, официально проживает 19 300 человек, из них половина - в городе Печоры. По данным эстонского регистра народонаселения, во всей Псковской области проживает 7 405 граждан Эстонии (почти все они - граждане по рождению) и из них 3 430 - в Печорском районе.

В действительности число граждан Эстонии, проживающих в Псковской области, больше, поскольку часть из них по практическим причинам зарегистрировала своим местом проживания Эстонию или другую область России. Есть и те, чье место жительства вообще нигде не зарегистрировано.

Всего по оценкам экспертов, проконсультировавших журналистов Postimees, в Псковской области может проживать до 10 000 эстонских граждан, из них половина - в Печорском районе. Так что в лучшем случае у каждого четвертого жителя Печор в кармане имеется эстонский паспорт.

Между тем, в 90-е годы эстонский паспорт мог быть даже у большего числа печорских жителей. По словам одного здешнего сетусца, в то время жителям Печор получить эстонский паспорт было гораздо проще, поскольку документы для получения паспорта проверяли небрежно, а кроме того, паспорт можно было оформить за взятку. "Здесь тогда паспорта давали всем. Половина здешних русских получила синие паспорта. Позднее, конечно, они эти паспорта не продлили и остались без эстонского гражданства", - сообщил местный житель на условиях анонимности.

Граждане России обязаны под угрозой наказания извещать государство, если берут помимо российского гражданства также гражданство какой-либо другой страны. Например, в мае этого года Печорская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который не сообщил, что годом ранее получил эстонский паспорт.