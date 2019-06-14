Дорога к лидерству открыта: Ожье сошел с Ралли Сардинии, Тянак идет вторым

Тянак выиграл четвертый спецучасток, а на остальных стабильно держался в лидерах. Победу же на втором и третье спецучастке одержал финн Теэму Сунинен. Сегодня вообще было финское утро: Эса-Пека Лампи выиграл пятый спецучасток, а лидирует в общем зачете Ралли Сардинии Яри-Мати Латвала. Тянак уступает Латвале 2,8 секунды и опережает идущего третьим Дани Сордо на 0,7 секунды.

Лидер чемпионата мира Себастьян Ожье на четвертом спецучастке так неудачно наехал на камень, что сломал подвеску и завершил выступления. Сход Ожье может принести Тянаку первое место в общем зачете по итогам первой половины сезона, если, конечно, Отть сам не допустит ошибок и его не опередит Тьерри Нойвиль, который пока идет на шестом месте проигрывая Латвале 14,1 секунды.