Бывшие ректоры ТТУ в открытом письме: переименование вуза противозаконно

Уважаемые члены куратория Таллиннского технического университета!

Осенью прошлого года Таллиннский технический университет масштабно отметил свое столетие. Но возникло отчуждение, когда СМИ начали называть вуз вместо знакомого – Таллиннский технический университет, или ТТУ – Taltech-ом. Было сложно поверить, что увиденное и услышанное на юбилее TalTech и есть теперь сокращенное эстонское название Таллиннского технического университета. Кроме того, выяснилось, что в то же время изменили и сложившиеся за десятилетия и сохранившиеся в памяти людей корпоративные цвета, флаг, логотип и иную символику ТТУ.

Тут заслуживает сожаления тот факт, что как с нами – выпускниками, так и с работниками ТТУ эти изменения, по сути, не обсуждались. Конечно, выпускники не входят в официальную команду университета, но, безусловно, принадлежат к ней символически, поскольку именно они несут историческую преемственность технического университета и являются создателями и разработчиками нашей alma mater.

В письме, отправленном в кураторий 11.03.2019 года, выпускники подчеркнули, что новая чужеродная аббревиатура и принятая вместе с ним к использованию торговая марка принижают ценность эстонского языка и культуры. Принятое в использование в 1936 году название – Таллиннский технический университет – с неимоверными усилиями тогдашнего руководства вуза восстановили в 1989 году. С того времени аббревиатурой Таллиннского технического университета была ТТУ, эмблема и представительские цвета вуза хорошо известны как в Эстонии, так и среди наших зарубежных партнеров. Эти символы с гордостью носят самодеятельные и спортивные коллективы ТТУ.

Тут нельзя не заметить, что и новое сокращенное название и символика вызывают правовые вопросы – вплоть до лингвистической эквилибристики юристов. Мы считаем, что с принятием новой символики были нарушены как устав университета, так и закон, поскольку изменения не были согласованы с советом вуза, и их начали легализовывать задним числом.

Комиссия по академический этике ТТУ пришла к выводу, что процесс введения новой символики был производственно неясен, нарушал оговоренные уставом границы компетенции, имел противоречивую коммуникацию, а потому тревожил работников и вносил неразбериху. Процесс введения новой символики противоречит и многим базовым ценностям правил хорошего тона, в том числе честности и объективности, уважению и заботе, а также открытости и сотрудничеству. Заслуживает сожаления тот факт, что кураторий до сих пор не ответил ни комиссии по академической этике, ни на письма профессоров и выпускников.

В случае произошедшего, прежде всего, речь идет о конфликте ценностей, вплоть до конституционных ценностей. В случае жаждущей международного прорыва строительной фирмы или ИТ-предприятия смена названия на англоязычное или использование англоязычного названия с рождения такого конфликта не вызвало бы. Но у имени университета есть национально-культурная и историческая ценность, которую нужно беречь и защищать.

Мы просим кураторий не утверждать переход эстоноязычной аббревиатурыТаллиннского технического университета на короткое название Taltech, а сохранить аббревиатуру ТТУ и, естественно, использовать эстоноязычное полное название. Мы убеждены, что под этим обращением подпишутся десятки тысяч выпускников ТТУ и очень многие сегодняшние работники и студенты.

Таллинн, 13 июня 2019 года

Олав Аарма,

выпускник ТТУ, ректор 1991-2000

Андрес Кеэвелик,

выпускник ТТУ, ректор 2000-2005, 2010-2015.