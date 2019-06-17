Резекция желудка и ее влияние на психику

Однако физическое здоровье – это лишь половина истории, не менее важно и психическое состояние человека – мыслительный процесс устанавливает мировоззрение и самооценку, которые, в свою очередь, определяют модель поведения и привычки, которые, в свою очередь, влияют на физическое здоровье. Все взаимосвязано.

Самый быстрый способ избавиться от чрезмерного лишнего веса – операция по удалению части желудка (резекция), она же дает наиболее эффективные результаты. В Эстонии, помимо резекции желудка, финансируемой Больничной кассой, многие частные клиники предлагают подходящие бариатрические процедуры.

В то же время лишь одни из многих задумывается о том, чтобы взглянуть на проблему через более широкую и основательную призму, заниматься не только симптомами и результатами (серьезный избыток веса и вызванные им проблемы), но и первопричинами (психическое состояние и модель поведения пациента) The Health Clinic в Таллинне первой из тех, кто предлагает хирургические операции, связанные с весом, стала привлекать к процессу не только консультанта по питанию, но и клинического психолога. Это было сделано именно для того, чтобы предлагать людям целостные решения и, как следствие, более высокие шансы на успех для каждого пациента. Резекция желудка, проводимая лучшими эстонскими хирургами, это первый шаг, за которым следует подробное консультирование по питанию, пациенту также выдается сборник рецептов разнообразных и полезных блюд, помогающий облегчить переход на здоровое питание. Самым свежим нововведением в The Health Clinic, ориентированным на пациентов бариатрической хирургии, это именно поддержка клинического психолога, которую предлагает клиника (и эта услуга уже входит в стоимость процедуры). Через месяц после операции по уменьшению желудка пациент направляется на прием к клиническому психологу, цель которого заключается в том, чтобы облегчить человеку привыкание к новой жизни.

«Чем масштабнее перемена в жизни, тем больше страхов и стрессов она, как правило, вызывает. Благодаря вовлечению психолога в услуги, связанные с бариатрической хирургией, мы можем существенно упростить это важное для человека изменение и предотвратить стрессы. Если человек лучше понимает собственные чувства и мысли и осознает, почему и из чего ни вытекают, то эти мысли и эмоции намного легче истолковывать и, следовательно, легче оставаться верным новым полезным привычкам, вместо того чтобы возвращаться к старым привычкам, поскольку от них уже знаешь, чего ожидать. Наша цель – сделать жизнь людей лучше, и мы всегда стараемся делать это наиболее удобным для людей, стабильным и эффективным способом». “

Михкель Адамсон, руководитель The Health Clinic.