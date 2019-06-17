Резекция желудка и ее влияние на психику

Серьезный избыток веса опасен для жизни. Это подтверждают бесчисленные исследования во всем мире. Выводы об опасности избыточного веса настолько фундаментальны и подробны, что можно даже подсчитать, сколько лет каждый лишний килограмм отнимает в среднем от продолжительности жизни. Но вопрос не в том, сколько лет длится жизнь, а в том, много ли жизни в этих годах.
Однако физическое здоровье – это лишь половина истории, не менее важно и психическое состояние человека – мыслительный процесс устанавливает мировоззрение и самооценку, которые, в свою очередь, определяют модель поведения и привычки, которые, в свою очередь, влияют на физическое здоровье. Все взаимосвязано.
Самый быстрый способ избавиться от чрезмерного лишнего веса – операция по удалению части желудка (резекция), она же дает наиболее эффективные результаты. В Эстонии, помимо резекции желудка, финансируемой Больничной кассой, многие частные клиники предлагают подходящие бариатрические процедуры.
В то же время лишь одни из многих задумывается о том, чтобы взглянуть на проблему через более широкую и основательную призму, заниматься не только симптомами и результатами (серьезный избыток веса и вызванные им проблемы), но и первопричинами (психическое состояние и модель поведения пациента) The Health Clinic в Таллинне первой из тех, кто предлагает хирургические операции, связанные с весом, стала привлекать к процессу не только консультанта по питанию, но и клинического психолога. Это было сделано именно для того, чтобы предлагать людям целостные решения и, как следствие, более высокие шансы на успех для каждого пациента. Резекция желудка, проводимая лучшими эстонскими хирургами, это первый шаг, за которым следует подробное консультирование по питанию, пациенту также выдается сборник рецептов разнообразных и полезных блюд, помогающий облегчить переход на здоровое питание. Самым свежим нововведением в The Health Clinic, ориентированным на пациентов бариатрической хирургии, это именно поддержка клинического психолога, которую предлагает клиника (и эта услуга уже входит в стоимость процедуры). Через месяц после операции по уменьшению желудка пациент направляется на прием к клиническому психологу, цель которого заключается в том, чтобы облегчить человеку привыкание к новой жизни.
«Чем масштабнее перемена в жизни, тем больше страхов и стрессов она, как правило, вызывает. Благодаря вовлечению психолога в услуги, связанные с бариатрической хирургией, мы можем существенно упростить это важное для человека изменение и предотвратить стрессы. Если человек лучше понимает собственные чувства и мысли и осознает, почему и из чего ни вытекают, то эти мысли и эмоции намного легче истолковывать и, следовательно, легче оставаться верным новым полезным привычкам, вместо того чтобы возвращаться к старым привычкам, поскольку от них уже знаешь, чего ожидать. Наша цель – сделать жизнь людей лучше, и мы всегда стараемся делать это наиболее удобным для людей, стабильным и эффективным способом». “
- Михкель Адамсон, руководитель The Health Clinic.
The Health Clinic предлагает всем своим пациентам бариатрической хирургии по одной основательной консультации у клинического психолога. Если человек чувствует, что одного часа коучинга ему мало, то вместе с психологом они решают, сколько сеансов еще нужно провести и какова будет их специфика. Точно одно – для каждого пациента подыскивается максимально эффективное и подходящее именно ему решение – как в плане процедуры (резекция желудка, баллонирование желудка, бандажирование или какая-то другая процедура), в плане меню (вкусные и точно скалькулированные рецепты легких в приготовлении блюд), так и в психологическом плане (обучение новой модели поведения и облегчение привыкания к изменениям в жизни).
Ниже мы приводим некоторые главные вопросы, касающиеся влияния лишнего веса на мышление. На вопросы отвечает Кристи Калвик, известный клинический психолог
- Каково влияние серьезного избытка веса на психику человека?
Избыточный вес – одна из основных причин заболеваний и смертности, он влияет как на физическое, так и на психическое здоровье. Исследования показали, что люди с лишним весом более подвержены различным психическим расстройствам (например, расстройства настроения, нарушение восприятия собственного тела, расстройства приема пищи) и, как следствие, чаще испытывают чувство тревоги и пребывают в депрессивном настроении (3). Лишний вес влияет на самооценку человека и на его общую двигательную активность. Неудовлетворенность собственным телом связана с депрессией: с ростом неудовлетворенности собой часто становится сложно справляться с эмоциями. К примеру, переедание или злоупотребление алкоголем может возникнуть из желания улучшить свое самочувствие. Это, в свою очередь, приводит к безнадежности и отсутствию чувства контроля, а это – благоприятная почва для возникновения различных проблем психического характера.
2. Как избавление от избыточного веса влияет на психику человека? Какой эффект наблюдается сразу? Какой – проявляется со временем?
Избавление от лишнего веса помогает улучшить общее самочувствие и повысить самооценку. Опираясь на исследования, ученые определили влияние снижения веса на уменьшение симптомов депрессии, на самооценку и восприятие собственного тела (2). Практически мгновенное воздействие оказывается на улучшение общего самочувствия, однако это зависит от степени тяжести расстройства. Для того чтобы удовлетворенность осталась, необходимо сохранить стиль жизни, который помог избавиться от лишнего веса. Долгосрочный эффект во многом зависит от мотивации человека и от серьезности возможного психического расстройства. Положительный эффект можно сохранить, если заняться поведенческими факторами, из-за которых ранее удерживался вес (например, заедание эмоций, пассивный образ жизни, злоупотребление алкоголем), и откорректировать их в сотрудничестве со специалистом.
3. Почему важна психологическая поддержка бариатрических пациентов?
Психологическое консультирование позволяет выявлять причины, приведшие к избыточному весу, и таким образом уменьшать усугубление эмоциональных возмущений. Также психологическая поддержка помогает сохранить результаты бариатрической процедуры. Осмысление проблем, удерживающих лишний вес, повышает мотивацию заниматься ими после операции. К примеру, важно обсудить неконтролируемое поведение, связанное с приемом пищи, которое наблюдалось до операции, – благодаря этому адаптироваться к новой ситуации и новому стилю жизни будет проще. Исследования указывают на эффективность предоперационной когнитивно-поведенческой терапии, результатом которой является сокращение неконтролируемых приемов пищи и дальнейшее снижение веса (1). Таким образом, опираясь на рассмотрение бариатрического пациента, рекомендуется еще перед операцией воспользоваться методами лечения, которые не только обуздают аппетит, но и придадут общий импульс улучшению навыков контроля (умение справляться с эмоциями) и повышению настроения.
4. Может ли успешное избавление от лишнего веса с помощью бариатрии повысить качество жизни и на психологическом уровне (не только улучшить физическое здоровье)?
Исследования говорят о том, что снижение веса в результате бариатрической процедуры существенно влияет на психологическое благополучие пациента. Изменение стиля жизни может повлечь за собой повышение самооценки и двигательной активности, а это, в свою очередь, уменьшит дистресс, вызванный социальным давлением (4). К примеру, ученые исследовали изменения психического здоровья после операции и выявили как сокращение случаев депрессии у пациентов, так и уменьшение степени ее тяжести спустя год (2,5). То есть если улучшается общее самочувствие, повышается самооценка, то улучшается и качество жизни. Для того чтобы снижение веса могло влиять на качество жизни и в более долгосрочной перспективе, необходимо заниматься факторами сохранения проблем как до процедуры, так и после.
5. Какое самое важное психологическое изменение должны учитывать люди, задумывающиеся о бариатрической процедуре? То есть к чему нужно быть готовыми и как лучше всего к этому подготовиться? Существуют ли какие-нибудь упражнения?
Психологические изменения у разных людей могут быть самыми разными. Одним из основных изменений следует считать привыкание к новому телу, ситуации и стилю жизни. Так меняется общая оценка как себя самого, так и своих повседневных действий. В то же время важно отметить, что снижение веса тела не является решением всех проблем. Поэтому помогает осознание трудностей и работа над собственной мотивацией, чтобы проблемы, ставшие причиной лишнего веса, не продолжали преследовать вас. Справляться с ограничениями, несомненно, помогают консультации с различными специалистами. Чтобы справиться как с психологическим, так и с физиологическим дистрессом, связанным с бариатрической процедурой, рекомендуется прибегать к различным расслабляющим упражнениям, уделять время доставляющим удовольствие занятиям / хобби, осмысливать свои эмоции и не поддаваться им, использовать правильные методы разрешения проблем. Главное – подружиться с собственным Я и в случае трудностей быть открытым и ориентированным на решение.
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