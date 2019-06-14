Куда пойти с детьми в Таллинне? Появился полезный каталог на русском языке

В каталогах представлены как регулярные программы, так и ограниченные по срокам. Инициаторы надеются, что каталог поможет спланировать свой летний досуг с детьми и поближе познакомит с множеством постоянных и временных выставок, которые будут работать до конца года в Таллинне. Заголовки в электронных каталогах являются активными ссылками, по которым можно получить развернутую информацию.

По словам руководителя проекта Валерии Михайловой, подобного сводного каталога выставок на русском языке до сих пор никогда не было представлено в информационном пространстве. В каталог вошло все, что редакторы собрали за два месяца. «Информацию собирали буквально по крупицам. Мы надеемся, что вы сочтете нашу работу полезной, и это позволит нам выпускать такие сводные брошюры регулярно», - сказала Михайлова, ответив, что Эстонский институт приглашает к информационному сотрудничеству все культурные организации, заинтересованные в публикации своих программ на русском языке.