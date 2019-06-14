Пт, 14.06.2019
Если вы не сумели убедить многих жителей Ида-Вирумаа в том, что их дом – Эстонская Республика, а не Россия, то не отнимайте у них хотя бы рабочие места в Эстонии. Иван Макаров
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Россия поднимается в мировом рейтинге, Эстония упала в конец первой сотни

Сборная Эстонии

ФОТО: Tairo Lutter

ФИФА опубликовала новый рейтинг футбольных сборных мира. Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии.

За Бельгией следуют Франция и Бразилия. Португалия, после выигрыша Лиги наций, поднялась на пятое место. Германия, вылетевшая год назад из топ-10, стремится вернуться обратно, но пока это не получается - 11-е место. Лидераи взлета в рейтинге стали сборные Венгрии и Чехии девять и семь позиций. За ними, на 43 месте расположлась команда России.

Сборная Эстонии потеряла три позиции и занимает 99-е место в рейтинге, между сборными Иордании и Палестины. Сборная Литвы находится на 132-м месте, а проваливающая очередной отборочный цикл Латвия, потеряла еще четыре позиции и находится на 141-м месте мирового табеля о рангах.

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