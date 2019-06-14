Россия поднимается в мировом рейтинге, Эстония упала в конец первой сотни

За Бельгией следуют Франция и Бразилия. Португалия, после выигрыша Лиги наций, поднялась на пятое место. Германия, вылетевшая год назад из топ-10, стремится вернуться обратно, но пока это не получается - 11-е место. Лидераи взлета в рейтинге стали сборные Венгрии и Чехии девять и семь позиций. За ними, на 43 месте расположлась команда России.