Пт, 14.06.2019
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  • В Эстонии грядет масштабная реформа: правительство намерено сократить ряд учреждений и ведомств

В Эстонии грядет масштабная реформа: правительство намерено сократить ряд учреждений и ведомств

Яак Ааб.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В последующие годы государство планирует консолидировать целый ряд учреждений и ведомств для повышения эффективности государственного управления, сообщает Rus.ERR.

«Мы анализируем [варианты] консолидации. В действительности, в некоторых сферах она уже произошла, - сказал министр госуправления Яак Ааб, добавив, что анализируются учреждения в различных сферах, включая фонды и департаменты.

По его словам, план сокращения числа ведомств будет представлен правительству в конце лета. «Это более крупная реформа, являющаяся частью реформы госуправления», - объяснил министр, отметив, что цель заключается в том, чтобы предлагать улучшенную услугу с меньшими ресурсами.

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