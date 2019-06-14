В Эстонии грядет масштабная реформа: правительство намерено сократить ряд учреждений и ведомств

«Мы анализируем [варианты] консолидации. В действительности, в некоторых сферах она уже произошла, - сказал министр госуправления Яак Ааб, добавив, что анализируются учреждения в различных сферах, включая фонды и департаменты.

По его словам, план сокращения числа ведомств будет представлен правительству в конце лета. «Это более крупная реформа, являющаяся частью реформы госуправления», - объяснил министр, отметив, что цель заключается в том, чтобы предлагать улучшенную услугу с меньшими ресурсами.