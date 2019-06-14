В Таллинне полицейские задержали мужчину с пистолетом

Сегодня в 11 часов полицейские Кесклиннаского отделения полиции на улице Ристику помогали доставить в лечебное учреждение человека в нестабильном состоянии.

Он оказал стражам правопорядка сопротивление и сообщил, что вооружен, поэтому полиция отреагировала на вызов усиленным составом.

«Благодаря профессиональным действиям сотрудников группы быстрого реагирования его удалось схватить и во время задержания он не пострадал», - говорит пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт.

Полицейские изъяли стартовый пистолет и доставили человека в лечебное учреждение.