Пт, 14.06.2019
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В Таллинне полицейские задержали мужчину с пистолетом

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Сотрудники группы быстрого реагирования. Фото иллюстративное.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Сегодня в первой половине дня в Таллинне на улице Ристику можно было увидеть полицейских и сотрудников группы быстрого реагирования. Некий мужчина отказывался идти в лечебное учреждение и угрожал полицейским стартовым пистолетом, сообщает Postimees.

Сегодня в 11 часов полицейские Кесклиннаского отделения полиции на улице Ристику помогали доставить в лечебное учреждение человека в нестабильном состоянии.

Он оказал стражам правопорядка сопротивление и сообщил, что вооружен, поэтому полиция отреагировала на вызов усиленным составом.

«Благодаря профессиональным действиям сотрудников группы быстрого реагирования его удалось схватить и во время задержания он не пострадал», - говорит пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт.

Полицейские изъяли стартовый пистолет и доставили человека в лечебное учреждение.

Из-за инцидента были перебои и в автобусном сообщении. Теперь движение в районе опять открыто.

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