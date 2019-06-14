Решение проблемы молодежных банд в Таллинне: больше полицейских патрулей и камер видеонаблюдения

«Еще в прошлом году вместе с работниками полиции и архитекторами мы обошли парки центра города, чтобы понять, как можно сделать их более удобными и безопасными. На сегодня уже снесен сарай на берегу озера Шнелли, приведены в порядок дорожки в парке, также проредили зелень, чтобы в парках было меньше уголков, где можно спрятаться от чужих глаз. Мы также критично оцениваем освещение в парках», – сказал старейшина района Кеслинн Владимир Свет на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

Руководитель отделения полиции Кайдо Саарнийт добавил, что стражи правопорядка следят за молодежью в городе. «Полиция чаще патрулирует центр города. Кроме этого, мы устанавливаем дополнительные камеры видеонаблюдения. Первая камера была установлена на улице Валли и позволяет наблюдать за компаниями молодых людей, собирающихся около Вируского McDonalds», – отметил он, добавив, что камеры в ближайшее время появятся на углу улицы Дункри на Ратушного площади, над воротами Дома Хопнера и в парке Канути.

Управа района Кесклинн совместно с партнерами составила летнюю программу для молодежи, в рамках которой в парке Канути и в других парках района целое лето будут проходить различные мероприятия. Первое мероприятие программы – Фестиваль уличной культуры состоялся на прошлой неделе в парке Канути. Там же стартовали уличные тренировки Kalev Spa.

Кроме этого возможности для занятия спортом предлагают построенные в прошлом году спортивные парки Койду, Вильде и Кивила, отметил руководитель отдела молодежной работы Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта Марко Оол. По его словам, в парках каждый день работают мобильные молодежные работники, которые рассказывают молодым людям о возможностях проведения досуга.