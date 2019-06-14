Пт, 14.06.2019
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Аудитор обанкротившихся со скандалом строительных фирм лишен лицензии

Facio ehitusega seotud Riito Ehituse Soo 1 ehitusplats.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Аудитор обанкротившихся при скандальных обстоятельствах строительных фирм Facio и Riito вынужден прервать работу посреди активного периода, поскольку судебные инстанции не поменяли своего решения о признании аудитора несоответствующим должности, пишет Äripäev.

Государственный суд на этой неделе не принял к рассмотрению кассационную жалобу Акселлы Лайсаара, в чьи рабочие обязанности входил аудит компаний Facio и Riito, а такде других предприятий Тоомаса Тромпа и Рихо Калва.

Таким образом, вступает в силу решение совета по надзору за аудиторской деятельностью от 2017 года, согласно которому Лайсаар лишается звания присяжного аудитора.

В обосновании решения говорится, что Лайсаар не обладает в достаточной мере ни репутацией ни благонадежностью, чтобы работать аудитором, поскольку он оказался не в состоянии предоставить для проверки документацию по собственному аудиту.

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