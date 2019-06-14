Аудитор со скандалом обанкротившихся строительных фирм лишен лицензии

Аудитор обанкротившихся при скандальных обстоятельствах строительных фирм Facio и Riito вынужден прервать работу посреди активного периода, поскольку судебные инстанции не поменяли своего решения о признании аудитора несоответствующим должности, пишет Äripäev.
Государственный суд на этой неделе не принял к рассмотрению кассационную жалобу Акселлы Лайсаара, в чьи рабочие обязанности входил аудит компаний Facio и Riito, а такде других предприятий Тоомаса Тромпа и Рихо Калва.
Таким образом, вступает в силу решение совета по надзору за аудиторской деятельностью от 2017 года, согласно которому Лайсаар лишается звания присяжного аудитора.
В обосновании решения говорится, что Лайсаар не обладает в достаточной мере ни репутацией ни благонадежностью, чтобы работать аудитором, поскольку он оказался не в состоянии предоставить для проверки документацию по собственному аудиту.