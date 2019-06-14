Аудитор со скандалом обанкротившихся строительных фирм лишен лицензии

Государственный суд на этой неделе не принял к рассмотрению кассационную жалобу Акселлы Лайсаара, в чьи рабочие обязанности входил аудит компаний Facio и Riito, а такде других предприятий Тоомаса Тромпа и Рихо Калва.

Таким образом, вступает в силу решение совета по надзору за аудиторской деятельностью от 2017 года, согласно которому Лайсаар лишается звания присяжного аудитора.