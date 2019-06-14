Картина дня: интервью с Михаилом Кылвартом, задержание вооруженного мужчины и фабрика диагнозов

В Таллинне полицейские схватили мужчину с пистолетом

Сегодня до полудня в Таллинне на улице Ристику можно было увидеть полицейских и сотрудников группы быстрого реагирования. Один человек отказывался идти в лечебное учреждение и угрожал полицейским стартовым пистолетом. Читать далее...

Фабрика диагнозов: облапошившие государство семейные врачи продолжают практиковать

Семейные врачи помогли пациентам вытянуть из государственной казны четверть миллиона евро. Это обстоятельство не мешает им и продолжать приемы. Читать далее...

Михаил Кылварт: диалога с командой Нолана больше не будет

Ситуация с закрытием Лаагна-теэ развивается непредсказуемо. Аппетиты голливудских киношников растут с каждым днем. А что остается Таллинну? Мэр Таллинна Михаил Кылварт прокомментировал развитие событий в прямом эфире.

В Эстонии грядет масштабная реформа: правительство намерено сократить ряд учреждений и ведомств

В последующие годы государство планирует консолидировать целый ряд учреждений и ведомств для повышения эффективности государственного управления. Читать далее...

"Лучший вариант - работать в Эстонии, а жить в Печорах"

В Печорах и Псковской области живет значительное число жителей Эстонии, чьи паспорта граждан ЕС приносят им выгоду по целому ряду причин. Читать далее...

В Брюсселе заявили о попытках повлиять на выборы в Европарламент из России

На выборы в Европарламент, прошедшие в конце мая 2018 года, пытались повлиять из России с помощью дезинформации. К такому выводу пришли в Еврокомиссии, говорится в ее отчете, опубликованном в пятницу, 14 июня. Читать далее...

Атомную электростанцию в Эстонии могут построить, и она обойдется в миллиард евро

В начале недели министр финансов Мартин Хельме выдал идею, что для снабжения Эстонии электричеством можно было бы подумать о строительстве атомной электростанции. Эксперты с ним согласны – в отдаленной перспективе ничего другого не останется. Читать далее...

В магазинах Эстонии заменят тысячи ценников: когда стоимость алкоголя резко снизится?

Вчерашнее решение Рийгикогу снизить акциз на алкоголь на четверть с 1 июля подкинул большую проблему магазинам: если сегодня депутаты уходят на отдых, в магазинах только начинается спешная работа, поскольку придется сменить тысячи ценников. Читать далее...

Жителей Эстонии предупреждают: за звонки на эти номера с вас снимут деньги!

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора предупреждает жителей Эстонии о платных номерах, звонки на которые в любом случае влетят в копеечку. Даже если человек не дозвонился. Читать далее...

США обвинили Иран в нападении на танкеры у берегов Омана

Ответственность за предполагаемые нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе несет Иран, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, 13 июня, госсекретарь США Майк Помпео. Читать далее...

Вспышка кори в Таллинне: заразились два сотрудника больницы и младенец

На этой неделе было получено подверждение заболевания корью двумя взрослыми и двумя детьми, всего в этом году в Эстонии корью заболел 21 человек, сообщает Департамент здоровья. Читать далее...

Решение проблемы молодежных банд в Таллинне: больше полицейских патрулей и камер видеонаблюдения