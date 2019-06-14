Картина дня: интервью с Михаилом Кылвартом, задержание вооруженного мужчины и фабрика диагнозов

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
В Таллинне полицейские схватили мужчину с пистолетом
Сегодня до полудня в Таллинне на улице Ристику можно было увидеть полицейских и сотрудников группы быстрого реагирования. Один человек отказывался идти в лечебное учреждение и угрожал полицейским стартовым пистолетом. Читать далее...
Фабрика диагнозов: облапошившие государство семейные врачи продолжают практиковать
Семейные врачи помогли пациентам вытянуть из государственной казны четверть миллиона евро. Это обстоятельство не мешает им и продолжать приемы. Читать далее...
Михаил Кылварт: диалога с командой Нолана больше не будет
Ситуация с закрытием Лаагна-теэ развивается непредсказуемо. Аппетиты голливудских киношников растут с каждым днем. А что остается Таллинну? Мэр Таллинна Михаил Кылварт прокомментировал развитие событий в прямом эфире.
В Эстонии грядет масштабная реформа: правительство намерено сократить ряд учреждений и ведомств
В последующие годы государство планирует консолидировать целый ряд учреждений и ведомств для повышения эффективности государственного управления. Читать далее...
"Лучший вариант - работать в Эстонии, а жить в Печорах"
В Печорах и Псковской области живет значительное число жителей Эстонии, чьи паспорта граждан ЕС приносят им выгоду по целому ряду причин. Читать далее...
В Брюсселе заявили о попытках повлиять на выборы в Европарламент из России
На выборы в Европарламент, прошедшие в конце мая 2018 года, пытались повлиять из России с помощью дезинформации. К такому выводу пришли в Еврокомиссии, говорится в ее отчете, опубликованном в пятницу, 14 июня. Читать далее...
Атомную электростанцию в Эстонии могут построить, и она обойдется в миллиард евро
В начале недели министр финансов Мартин Хельме выдал идею, что для снабжения Эстонии электричеством можно было бы подумать о строительстве атомной электростанции. Эксперты с ним согласны – в отдаленной перспективе ничего другого не останется. Читать далее...
В магазинах Эстонии заменят тысячи ценников: когда стоимость алкоголя резко снизится?
Вчерашнее решение Рийгикогу снизить акциз на алкоголь на четверть с 1 июля подкинул большую проблему магазинам: если сегодня депутаты уходят на отдых, в магазинах только начинается спешная работа, поскольку придется сменить тысячи ценников. Читать далее...
Жителей Эстонии предупреждают: за звонки на эти номера с вас снимут деньги!
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора предупреждает жителей Эстонии о платных номерах, звонки на которые в любом случае влетят в копеечку. Даже если человек не дозвонился. Читать далее...
США обвинили Иран в нападении на танкеры у берегов Омана
Ответственность за предполагаемые нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе несет Иран, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, 13 июня, госсекретарь США Майк Помпео. Читать далее...
Вспышка кори в Таллинне: заразились два сотрудника больницы и младенец
На этой неделе было получено подверждение заболевания корью двумя взрослыми и двумя детьми, всего в этом году в Эстонии корью заболел 21 человек, сообщает Департамент здоровья. Читать далее...
Решение проблемы молодежных банд в Таллинне: больше полицейских патрулей и камер видеонаблюдения
В конце прошлого лета парки в центре Таллинна обосновали молодежные банды, нарушавшие общественный порядок. Управа района Кесклинн в сотрудничестве с полицией и Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта рассказали о том, какие предпринимаются меры для обеспечения порядка и безопасности в центре города. Читать далее...