Картина дня: вспышка кори, подозрения в отмывании денег и задержание вооруженного мужчины

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
Вспышка кори в Таллинне: заразились два сотрудника больницы и младенец
На этой неделе было получено подверждение заболевания корью двумя взрослыми и двумя детьми, всего в этом году в Эстонии корью заболел 21 человек, сообщает Департамент здоровья. Читать далее...
Полиция подозревает трех сотрудников банка в отмывании денег
Во вторник, 11 июня, чиновники Центральной криминальной полиции задержали на 48 часов трех сотрудников Äripank. Одного из задержанного подозревают в отмывании денег, а двух других – в получении взятки и отмывании денег. Читайте далее...
В Таллинне полицейские схватили мужчину с пистолетом
Сегодня до полудня в Таллинне на улице Ристику можно было увидеть полицейских и сотрудников группы быстрого реагирования. Один человек отказывался идти в лечебное учреждение и угрожал полицейским стартовым пистолетом. Читать далее...
Житель Таллинна: мой телефон атакуют со странных эстонских номеров - тысяча звонков в день!
В редакцию Rus.Postimees обратился Владимир, на телефон которого бесперерывно звонят с различных эстонских номеров. «Около тысячи спам-звонков в день, и так - целую неделю», - жалуется он. Читайте далее...
Фабрика диагнозов: облапошившие государство семейные врачи продолжают практиковать
Семейные врачи помогли пациентам вытянуть из государственной казны четверть миллиона евро. Это обстоятельство не мешает им и продолжать приемы. Читать далее...
Михаил Кылварт: диалога с командой Нолана больше не будет
Ситуация с закрытием Лаагна-теэ развивается непредсказуемо. Аппетиты голливудских киношников растут с каждым днем. А что остается Таллинну? Мэр Таллинна Михаил Кылварт прокомментировал развитие событий в прямом эфире.
В Эстонии грядет масштабная реформа: правительство намерено сократить ряд учреждений и ведомств
В последующие годы государство планирует консолидировать целый ряд учреждений и ведомств для повышения эффективности государственного управления. Читать далее...
"Лучший вариант - работать в Эстонии, а жить в Печорах"
В Печорах и Псковской области живет значительное число жителей Эстонии, чьи паспорта граждан ЕС приносят им выгоду по целому ряду причин. Читать далее...
В Брюсселе заявили о попытках повлиять на выборы в Европарламент из России
На выборы в Европарламент, прошедшие в конце мая 2018 года, пытались повлиять из России с помощью дезинформации. К такому выводу пришли в Еврокомиссии, говорится в ее отчете, опубликованном в пятницу, 14 июня. Читать далее...
Атомную электростанцию в Эстонии могут построить, и она обойдется в миллиард евро
В начале недели министр финансов Мартин Хельме выдал идею, что для снабжения Эстонии электричеством можно было бы подумать о строительстве атомной электростанции. Эксперты с ним согласны – в отдаленной перспективе ничего другого не останется. Читать далее...
В магазинах Эстонии заменят тысячи ценников: когда стоимость алкоголя резко снизится?
Вчерашнее решение Рийгикогу снизить акциз на алкоголь на четверть с 1 июля подкинул большую проблему магазинам: если сегодня депутаты уходят на отдых, в магазинах только начинается спешная работа, поскольку придется сменить тысячи ценников. Читать далее...
Жителей Эстонии предупреждают: за звонки на эти номера с вас снимут деньги!
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора предупреждает жителей Эстонии о платных номерах, звонки на которые в любом случае влетят в копеечку. Даже если человек не дозвонился. Читать далее...
США обвинили Иран в нападении на танкеры у берегов Омана
Ответственность за предполагаемые нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе несет Иран, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, 13 июня, госсекретарь США Майк Помпео. Читать далее...
Решение проблемы молодежных банд в Таллинне: больше полицейских патрулей и камер видеонаблюдения
В конце прошлого лета парки в центре Таллинна обосновали молодежные банды, нарушавшие общественный порядок. Управа района Кесклинн в сотрудничестве с полицией и Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта рассказали о том, какие предпринимаются меры для обеспечения порядка и безопасности в центре города. Читать далее...
Фото: у Таллиннского горхолла полным ходом идут съемки фильма Кристофера Нолана
Столичная достопримечательность, любимая и жителями города, и туристами, уже много лет стоит в запустении и потихоньку разваливается. Зато она привлекла внимание мира кино, и уже сегодня там проходят съемки. Ждать следующего лета, когда фильм выйдет на экраны, мы будем с особым нетерпением. Читайте далее...
В Эстонию едет премьер-министр Финляндии
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне сегодня отправится с рабочим визитом в Эстонию. Читайте далее...
Полиция бьет тревогу: в Ласнамяэ пропала 45-летняя Ирина
Ида-Харьюский отдел полиции просит помощи в поиске пропавшей в Таллинне 45-летней Ирины. 5 июня она ушла из своего дома на улице Паэкааре в Ласнамяэ и до сих пор не вернулась. Читайте далее...
Полиция ищет пропавшего 14-летнего подростка: жителей Таллинна просят быть внимательными
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летнего Йосуа. Читайте далее...
Внимание! 12-летний мальчик ушел из спецшколы и пропал
Полиция просит помощи в поисках 12-летнего Кевина, который не вернулся в спецшколу и его местонахождение до сих пор неизвестно. Читайте далее...
Внимание! Пропала 45-летняя женщина
Полиция просит помощи в поисках 45-летней Айли, ее здоровье и жизнь могут оказаться в опасности без посторонней помощи. Читайте далее...
Министр финансов Мартин Хельме после горячих споров остался в Европе без союзников
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме написал в социальных медиа, что так горячо защищал право вето Эстонии в вопросе использования денег Европейского стабилизационного механизма, что в конце концов остался один. Читайте далее...
Непогода в Эстонии: ветер поднялся до 30 м/с, ливень затопил шоссе и парковку, а также стал причиной оползня
Вчера вечером в Эстонии бушевала непогода, а в Пярнумаа ливень затопил шоссе возле виадука Аудру, где повреждения получили несколько автомобилей, превратил в бассейн парковку Валгеранна и стал причиной оползня на Кяреда-теэ. Также сильный ветер уронил дерево на крышу местного музея. Читайте далее...
Галерея: море слез на площади Вабадузе
В память об июньских депортациях 1941-го года Площадь Вабадузе заполнена голубыми воздушными шарами, символизирующими море слез. Читайте далее...
Трое детей получили травмы, катаясь на неисправной пляжной горке
Водная горка в виде фигуры слона, установленная на пляже в Пярну к 175-летнему юбилею пярнуского курорта, со среды обтянута оградительной лентой. Читайте далее...
Полиция начала производство о проступке в отношении радиопередачи Марта и Мартина Хельме
Полиция решила начать производство о проступке в связи с эфиром передачи «Поговорим о деле» на радиостанции Tre Raadio, в которой члены Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март и Мартин Хельме агитировали людей голосовать за их партию в день выборов в Европейский парламент, 26 мая. Читайте далее...
Отчет UNICEF: семейная политика Эстонии на уровне Швеции и Норвегии
Семейная политика в Эстонии одна из лучших среди развитых стран, утверждается в отчете организации по защите прав детей UNICEF. Также политика в отношении семьи на высоком уровне в Швеции, Норвегии, Исландии и Португалии. Читайте далее...
Жителям Донбасса начали выдавать российские паспорта - после присяги и сдачи отпечатков пальцев
В Ростовской области в пятницу выдали российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Это первые жители неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей, получившие российское гражданство по упрощенной процедуре. Читайте далее...
Мать, чей сын умер от болезни, которой страдает маленькая Аннабель, нашла способ ей помочь
Мать из Эстонии написала на своей странице в Facebook, что история Аннабель задела ее за живое, поскольку диагноз того же редкого генетического заболевания, спинальной мышечной атрофии, был поставлен ее маленькому сыну Йоханну чуть более трех лет назад. Чтобы помочь девочке, нуждающейся в самом дорогом лекарстве в мире, она организовывает аукцион детской одежды. Читайте далее...