Картина дня: вспышка кори, подозрения в отмывании денег и задержание вооруженного мужчины

Жителей Эстонии предупреждают: за звонки на эти номера с вас снимут деньги!

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора предупреждает жителей Эстонии о платных номерах, звонки на которые в любом случае влетят в копеечку. Даже если человек не дозвонился. Читать далее...

США обвинили Иран в нападении на танкеры у берегов Омана

Ответственность за предполагаемые нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе несет Иран, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, 13 июня, госсекретарь США Майк Помпео. Читать далее...

Решение проблемы молодежных банд в Таллинне: больше полицейских патрулей и камер видеонаблюдения

В конце прошлого лета парки в центре Таллинна обосновали молодежные банды, нарушавшие общественный порядок. Управа района Кесклинн в сотрудничестве с полицией и Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта рассказали о том, какие предпринимаются меры для обеспечения порядка и безопасности в центре города. Читать далее...

Фото: у Таллиннского горхолла полным ходом идут съемки фильма Кристофера Нолана

Столичная достопримечательность, любимая и жителями города, и туристами, уже много лет стоит в запустении и потихоньку разваливается. Зато она привлекла внимание мира кино, и уже сегодня там проходят съемки. Ждать следующего лета, когда фильм выйдет на экраны, мы будем с особым нетерпением. Читайте далее...

В Эстонию едет премьер-министр Финляндии

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне сегодня отправится с рабочим визитом в Эстонию. Читайте далее...

Полиция бьет тревогу: в Ласнамяэ пропала 45-летняя Ирина

Ида-Харьюский отдел полиции просит помощи в поиске пропавшей в Таллинне 45-летней Ирины. 5 июня она ушла из своего дома на улице Паэкааре в Ласнамяэ и до сих пор не вернулась. Читайте далее...

Полиция ищет пропавшего 14-летнего подростка: жителей Таллинна просят быть внимательными

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летнего Йосуа. Читайте далее...

Внимание! 12-летний мальчик ушел из спецшколы и пропал

Полиция просит помощи в поисках 12-летнего Кевина, который не вернулся в спецшколу и его местонахождение до сих пор неизвестно. Читайте далее...

Внимание! Пропала 45-летняя женщина

Полиция просит помощи в поисках 45-летней Айли, ее здоровье и жизнь могут оказаться в опасности без посторонней помощи. Читайте далее...

Министр финансов Мартин Хельме после горячих споров остался в Европе без союзников

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме написал в социальных медиа, что так горячо защищал право вето Эстонии в вопросе использования денег Европейского стабилизационного механизма, что в конце концов остался один. Читайте далее...

Непогода в Эстонии: ветер поднялся до 30 м/с, ливень затопил шоссе и парковку, а также стал причиной оползня