«Вспоминали Шереметьево»: самолет airBaltic совершил аварийную посадку в Риге

Как пишет одна из пассажирок рейса Юлия: «Сегодня был самый страшный день в моей жизни. Никому такого не пожелаю. Мы летели рейсом Рига – Одесса. В какой-то момент во время взлета произошел большой хлопок и вспышка в двигателе. Особо никто не обратил внимания. Появился странный звук. Через минут десять пилоты передали, что что-то случилось с самолетом, необходимо вернуться в Ригу и пролететь на совсем низкой высоте над аэропортом. Вернулись, снизились и почти коснулись полосы, но не сели, а сразу опять взлетели. Было уже страшновато.

Потом начали кружиться над городом, никто ничего не говорил. Спустя минут десять сказали, что у самолета неисправность, нужно готовиться к аварийной посадке. Вот тут началось самое страшное. Для того, чтобы не повторилось истории в Шереметьево (трагедия с SSJ 100 – ред.), надо было израсходавать топливо. Большое спасибо стюардессам, они раздавали воду, несколько раз рассказывали, как себя вести при аварийной посадке. Стоит отметить, что мы летели с двумя детьми… Одной 9 месяцев, второй 2,6 года. Не могу передать, как это страшно быть с детьми в неисправном самолете в небе... 50 минут жуткого стресса, неизвестности, страха. Каждая минута имеет смысл и надежду. Звучит команда капитана, что садимся и надо занять аварийное положение. Никто не знает, какой будет посадка. Честно, перед глазами – тот самолет из Шереметьево. Садились страшно, стюардессы кричали, что надо прижать детей, опустить головы и держаться. Сели… Все хорошо! Аплодисменты, слезы радости, поздравления друг другу. Мы это пережили и, надеюсь, больше никогда не переживем больше».