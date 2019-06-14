Опубликован отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Из отчета следует, что после попадания в SSJ-100 молнии — на фюзеляже были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, — у самолета отключился автопилот и была нарушена связь. Также в документе сказано, что замечаний от экипажа по работе систем воздушного судна в предыдущем полете не было, передает Lenta.ru.

Помимо этого подтверждено, что при приземлении самолет совершил три касания о взлетно-посадочную полосу. К третьему касанию основные стойки шасси уже были частично разрушены: произошел подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром.

Сообщается, что отчет был принят 4 июня технической комиссией, в состав которой входят специалисты МАК, Росавиации, «Аэрофлота» и «Гражданских самолетов Сухого». Комиссия «наметила большой комплекс исследований и необходимых работ, в том числе с участием полномочных представителей государств, совместно участвующих в разработке и производстве данного типа самолета», сказано в публикации на сайте МАК.