Пт, 14.06.2019
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  • Голунов после освобождения пытается прийти в себя и справиться с паническими атаками

Голунов после освобождения пытается прийти в себя и справиться с паническими атаками

Иван Голунов.

ФОТО: VLADIMIR PESNYA / Sputnik

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, рассказал, что живет на адреналине после освобождения.

«Я пытался сделать вид, что все как обычно, но пока я живу на адреналине. У меня случаются панические атаки на тему безопасности. Сейчас мне просто нужно, как минимум, прийти в себя», - заявил Голунов журналистам в пятницу.

Он отметил, что пока не решил, пойдет ли на согласованный городскими властями митинг в свою поддержку в воскресенье, 16 июня, на Проспекте Сахарова в Москве, передает «Интерфакс».

«Мне нужно прийти в себя, осознать что происходит. Сегодня пятница, есть еще два дня - я постараюсь принять решение», - сказал Голунов.

Корреспондент базирующегося в Латвии российского интернет-издания Meduza Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями, а наркотики ему подбросили.

Во вторник, 11 июня, после широкой общественной кампании в его поддержку Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

В связи с делом Голунова своих должностей лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков.

На 16 июня с 13:00 до 15:00 запланировано проведение согласованного митинга в поддержку Голунова в Москве на проспекте Академика Сахарова. Заявленная численность участников - 20 тыс. человек. Инициаторами проведения этой акции выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

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