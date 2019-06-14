В Эстонию едет премьер-министр Финляндии

Это будет его первый зарубежный визит на должности премьер-министра.

Ринне и его эстонский коллега Юри Ратас встретятся в Таллинне. Главы правительств двух стран обсудят, в том числе, вопросы двусторонних отношений, охраны Балтийского моря и углубления регионального сотрудничества. Также на повестке дня будут вопросы европейской безопасности и начинающееся в июле председательство Финляндии в ЕС.

Традиционно новый премьер-министр Финляндии наносит первый рабочий визит в Швецию, но в этот раз Ринне по причинам рабочего графика отправится в Швецию только на следующей неделе.