Пт, 14.06.2019
В какой-то момент нужно будет держать людей на зарплате, но реально они свою повседневную работу выполнять не будут. Юри Ратас

В Эстонию едет премьер-министр Финляндии

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне.

ФОТО: Antti Aimo-Koivisto/AP/Scanpix

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне сегодня отправится с рабочим визитом в Эстонию, передает Yle.

Это будет его первый зарубежный визит на должности премьер-министра.

Ринне и его эстонский коллега Юри Ратас встретятся в Таллинне. Главы правительств двух стран обсудят, в том числе, вопросы двусторонних отношений, охраны Балтийского моря и углубления регионального сотрудничества. Также на повестке дня будут вопросы европейской безопасности и начинающееся в июле председательство Финляндии в ЕС.

Традиционно новый премьер-министр Финляндии наносит первый рабочий визит в Швецию, но в этот раз Ринне по причинам рабочего графика отправится в Швецию только на следующей неделе.

Из министров нового правительства в Швеции уже успел побывать министр иностранных дел Пекка Хаависто (Зел), который встретился со своим шведским коллегой во вторник.

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