Полиция бьет тревогу: в Ласнамяэ пропала 45-летняя Ирина

Близкие обратились в полицию вчера, 13 июня. Мобильный телефон женщины остался дома, но документы и наличные она взяла с собой.

Полицейские выяснили, что в больницах Ирины нет. Единой проездной картой она в последний раз воспользовалась в день исчезновения. Полицейские проверили места, где Ирина обычно проводит свободное время, но найти ее там не удалось.

Ее рост 165 см, она полного телосложения, у нее голубые глаза и каштановые волосы с красным отливом. На ней могла быть длинная юбка черно-желтой или черно-красной расцветки и жилет черного цвета, с собой костыль черного цвета.