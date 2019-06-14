Пт, 14.06.2019
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  • Полиция бьет тревогу: в Ласнамяэ пропала 45-летняя Ирина

Полиция бьет тревогу: в Ласнамяэ пропала 45-летняя Ирина

45-летняя Ирина.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Ида-Харьюский отдел полиции просит помощи в поиске пропавшей в Таллинне 45-летней Ирины. 5 июня она ушла из своего дома на улице Паэкааре в Ласнамяэ и до сих пор не вернулась.

Близкие обратились в полицию вчера, 13 июня. Мобильный телефон женщины остался дома, но документы и наличные она взяла с собой.  

Полицейские выяснили, что в больницах Ирины нет. Единой проездной картой она в последний раз воспользовалась в день исчезновения. Полицейские проверили места, где Ирина обычно проводит свободное время, но найти ее там не удалось.

Ее рост 165 см, она полного телосложения, у нее голубые глаза и каштановые волосы с красным отливом. На ней могла быть длинная юбка черно-желтой или черно-красной расцветки и жилет черного цвета, с собой костыль черного цвета.  

Всех, у кого есть информация о местонахождении Ирины, просим позвонить по номерy 112.

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