Министр финансов Мартин Хельме после горячих споров остался в Европе без союзников

"Итак, сейчас у меня за спиной - первое собрание Евросоюза, которое длилось до пяти часов утра. Предметом спора были две большие и важные для нас темы: желание французов создать для еврозоны новый, отдельный бюджет, а на более поздней стадии - отдельные евросоюзные налоги и пост министра финансов; второй план - изменить способ использования денег, собранных Европейским стабилизационным механизмом", - написал Хельме.

По его словам, в первом вопросе правительство Эстонии вместе с Северными и Балтийскими странами были первыми, кто притормозил дальнейшую федерализацию еврозоны, потребовав, чтобы не вводилось никаких новых налогов или увеличения взносов.

"Во втором вопросе я стоял на том, что решение использовать вспомогательные деньги ЕСМ должно производиться единогласно, то есть у Эстонии было бы тут право вето. Поначалу в этом вопросе у меня было несколько союзников, но к раннему утру я остался со своей позицией один", - сообщил Хельме.

"Многие коллеги крутили пуговицы, но я остался верен выданному мне в Таллинне мандату: если деньги наших налогоплательщиков будут использоваться, мы должны участвовать в принятии решения и наш голос должен иметь вес. Этого мы добьемся только сохранив единогласность. В конце концов, договорились о том, что ни о чем не договорились, и эта тема ляжет на стол премьер-министра".