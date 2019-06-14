Министр финансов Мартин Хельме после горячих споров остался в Европе без союзников

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме написал в социальных медиа, что так горячо защищал право вето Эстонии в вопросе использования денег Европейского стабилизационного механизма, что в конце концов остался один, пишет Postimees.
"Итак, сейчас у меня за спиной - первое собрание Евросоюза, которое длилось до пяти часов утра. Предметом спора были две большие и важные для нас темы: желание французов создать для еврозоны новый, отдельный бюджет, а на более поздней стадии - отдельные евросоюзные налоги и пост министра финансов; второй план - изменить способ использования денег, собранных Европейским стабилизационным механизмом", - написал Хельме.
По его словам, в первом вопросе правительство Эстонии вместе с Северными и Балтийскими странами были первыми, кто притормозил дальнейшую федерализацию еврозоны, потребовав, чтобы не вводилось никаких новых налогов или увеличения взносов.
"Во втором вопросе я стоял на том, что решение использовать вспомогательные деньги ЕСМ должно производиться единогласно, то есть у Эстонии было бы тут право вето. Поначалу в этом вопросе у меня было несколько союзников, но к раннему утру я остался со своей позицией один", - сообщил Хельме.
"Многие коллеги крутили пуговицы, но я остался верен выданному мне в Таллинне мандату: если деньги наших налогоплательщиков будут использоваться, мы должны участвовать в принятии решения и наш голос должен иметь вес. Этого мы добьемся только сохранив единогласность. В конце концов, договорились о том, что ни о чем не договорились, и эта тема ляжет на стол премьер-министра".
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ) - это основанное во время европейского долгового кризиса и зарегистрированное в Люксембурге частноправовое акционерное общество, официальной целью деятельности которого является обеспечение финансовой стабильности правительств стран еврозоны, а точнее банков, выдавших им кредиты.