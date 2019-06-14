Фото: в Пирита откроют плавучий ресторан

«Пиратское судно Victoria - настоящий плавучий ресторан, где посетителям предложат мясо-гриль на вертеле в стиле родизио, а разносчики-кортадоры, делая круг за кругом, предлагают посетителям на выбор десять разных видов мяса с вертела. Сейчас корабль пришвартуют в порту Ноблесснера, но уже 14 июня он будет доставлен в Пирита. Ресторан откроется ко Дням моря в Таллинне», - рассказал старейшина Пирита Тынис Лийнат. - Корабль превосходно впишется в наш район, районная управа планирует оживить развлечения на морскую тематику».