Пт, 14.06.2019
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Фото: в Пирита откроют плавучий ресторан

В Пирита откроют плавучий ресторан.

ФОТО: Управа Пирита.

Сегодня в Пирита будет доставлен почти 40-метровый пиратский корабль, в котором откроется ресторан.

В Пирита откроют плавучий ресторан.

ФОТО: Управа Пирита.

«Пиратское судно Victoria - настоящий плавучий ресторан, где посетителям предложат мясо-гриль на вертеле в стиле родизио, а разносчики-кортадоры, делая круг за кругом, предлагают посетителям на выбор десять разных видов мяса с вертела. Сейчас корабль пришвартуют в порту Ноблесснера, но уже 14 июня он будет доставлен в Пирита. Ресторан откроется ко Дням моря в Таллинне», - рассказал старейшина Пирита Тынис Лийнат. - Корабль превосходно впишется в наш район, районная управа планирует оживить развлечения на морскую тематику».

В Пирита откроют плавучий ресторан.

ФОТО: Управа Пирита.

Корабль размесят в устье реки Пирита у причала, перед трибунами. «Вне всяких сомнений, любители мяса и фанаты „Пиратов Карибского моря“ будут в восторге от ресторана, - добавил Лийнат. - Разумеется, это привлечет в Пирита еще больше туристов».

В Пирита откроют плавучий ресторан.

ФОТО: Управа Пирита.

Пиратским судном управляет предприятие Varahaldus OÜ. Договор заключен сроком на три года. Подробнее о ресторане можно прочитать здесь.

В Пирита откроют плавучий ресторан.

ФОТО: Управа Пирита.

В Пирита откроют плавучий ресторан.

ФОТО: Управа Пирита.

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