Фото: в Пирита откроют плавучий ресторан

Сегодня в Пирита будет доставлен почти 40-метровый пиратский корабль, в котором откроется ресторан.
«Пиратское судно Victoria - настоящий плавучий ресторан, где посетителям предложат мясо-гриль на вертеле в стиле родизио, а разносчики-кортадоры, делая круг за кругом, предлагают посетителям на выбор десять разных видов мяса с вертела. Сейчас корабль пришвартуют в порту Ноблесснера, но уже 14 июня он будет доставлен в Пирита. Ресторан откроется ко Дням моря в Таллинне», - рассказал старейшина Пирита Тынис Лийнат. - Корабль превосходно впишется в наш район, районная управа планирует оживить развлечения на морскую тематику».
Корабль размесят в устье реки Пирита у причала, перед трибунами. «Вне всяких сомнений, любители мяса и фанаты „Пиратов Карибского моря“ будут в восторге от ресторана, - добавил Лийнат. - Разумеется, это привлечет в Пирита еще больше туристов».
Пиратским судном управляет предприятие Varahaldus OÜ. Договор заключен сроком на три года. Подробнее о ресторане можно прочитать здесь.