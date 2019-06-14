Госсуд вернул иск Edelaraudtee к Минэкономики на новое рассмотрение в окружной суд

Тяжба между государством и Edelaraudtee началась с прибытия новых поездов Elron, в связи с чем государство решило досрочно прекратить сотрудничество с Edelaraudtee в 2014 году. Компания расторгать договор отказалась, поэтому Минэкономики расторгло его в одностороннем порядке, согласившись выплатить Edelaraudtee убыток, который в этой связи понесла фирма.

Однако стороны по-разному оценили сумму убытков: Edelaraudtee потребовала через административный суд почти 5 млн евро, а государство со своей стороны заявило о готовности выплатить около 1,6 млн. В итоге окружной суд оценил сумму материального ущерба Edelaraudtee в 2,2 млн, а недополученного дохода - в 0,56 млн евро, также присудив истцу и проценты, которые должны были начисляться с момента вынесения решения суда и до возмещения ущерба истцу.