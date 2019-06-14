Полиция начала производство о проступке в отношении радиопередачи Марта и Мартина Хельме

По предварительной оценке полицейских, Март и Мартин Хельме активно призывали слушателей голосовать за их партию в период, когда это запрещено и является нарушением Пенитенциарного кодекса.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кирсти Рууль, производство начато для того, чтобы выяснить, был ли нарушен запрет на политическую агитацию в день выборов.

Так как производство еще не прекращено, полиция не может поделиться большей информацией. Неизвестно и сколько производство будет длиться.

Марту и Мартину Хельме могут назначить денежный штраф размером до 100 штрафных единиц (то есть до 400 евро). Если закон об агитации нарушает юридическое лицо, размер штрафа может быть увеличен до 1300 евро.