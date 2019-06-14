Полиция начала производство о проступке в отношении радиопередачи Марта и Мартина Хельме

Полиция решила начать производство о проступке в связи с эфиром передачи «Поговорим о деле» на радиостанции Tre Raadio, в которой члены Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март и Мартин Хельме агитировали людей голосовать за их партию в день выборов в Европейский парламент, 26 мая.
По предварительной оценке полицейских, Март и Мартин Хельме активно призывали слушателей голосовать за их партию в период, когда это запрещено и является нарушением Пенитенциарного кодекса.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кирсти Рууль, производство начато для того, чтобы выяснить, был ли нарушен запрет на политическую агитацию в день выборов.
Так как производство еще не прекращено, полиция не может поделиться большей информацией. Неизвестно и сколько производство будет длиться.
Марту и Мартину Хельме могут назначить денежный штраф размером до 100 штрафных единиц (то есть до 400 евро). Если закон об агитации нарушает юридическое лицо, размер штрафа может быть увеличен до 1300 евро.
Передача Марта и Мартина Хельме «Поговорим о деле» выходит в эфир каждое воскресенье. Tre Raadio принадлежит их однопартийцу Сийму Похлаку.