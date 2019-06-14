Спикер Рийгикогу в годовщину июньской депортации: мы не позволим истории повториться

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас выступил в мемориальном комплексе жертвам коммунизма на Маарьямяэ с речью в память о жертвах июньской депортации. Затем он возложил к мемориалу венок от имени всего эстонского народа.
Выступая на поминальной церемонии, спикер сказал, что сегодня мы склоняем головы в память о тех, кто погиб в результате коммунистических репрессий или пал в борьбе во имя нашей Родины, народа и будущего Эстонии. В своей речи он помянул всех жертв. «Бабушек, дедушек, матерей, отцов, детей и внуков. Мы не забудем их никогда! Если эти преступления оправдываются и в них не раскаиваются, то невозможно и прощение», – сказал Пыллуаас.
«Тем не менее, мы устояли и восстановили свое государство. Наша обязанность – рассказать об этих событиях последующим поколениями и всему миру и сделать так, чтобы эти ужасы не повторились», – сказал Пыллуаас.
«Маленькая Эстония с миллионным населением потеряла практически каждого пятого человека. Насилие не обошло стороной ни одну семью», – сказал он. Он вспомнил и свою семью, которая была депортирована в 1945 году. «Мама и ее сестры были еще детьми. Дедушка был казнен в Батарейной тюрьме как государственный изменник. Кем еще мог быть в глазах оккупантов пастор и эстонец, который по воле обстоятельств сражался за свободу Эстонии в чужом мундире», – рассказал Пыллуаас.
В ночь на 14 июня 1941 года репрессивные органы Советского Союза провели в Эстонии массовую депортацию, в ходе которой в Сибирь было отправлено порядка 10 000 человек. От голода и изнеможения погибло или было убито около 6000 детей, женщин и мужчин. В этот день дань памяти отдают всем жертвам репрессий.