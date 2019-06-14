Спикер Рийгикогу в годовщину июньской депортации: мы не позволим истории повториться

Выступая на поминальной церемонии, спикер сказал, что сегодня мы склоняем головы в память о тех, кто погиб в результате коммунистических репрессий или пал в борьбе во имя нашей Родины, народа и будущего Эстонии. В своей речи он помянул всех жертв. «Бабушек, дедушек, матерей, отцов, детей и внуков. Мы не забудем их никогда! Если эти преступления оправдываются и в них не раскаиваются, то невозможно и прощение», – сказал Пыллуаас.

«Тем не менее, мы устояли и восстановили свое государство. Наша обязанность – рассказать об этих событиях последующим поколениями и всему миру и сделать так, чтобы эти ужасы не повторились», – сказал Пыллуаас.

«Маленькая Эстония с миллионным населением потеряла практически каждого пятого человека. Насилие не обошло стороной ни одну семью», – сказал он. Он вспомнил и свою семью, которая была депортирована в 1945 году. «Мама и ее сестры были еще детьми. Дедушка был казнен в Батарейной тюрьме как государственный изменник. Кем еще мог быть в глазах оккупантов пастор и эстонец, который по воле обстоятельств сражался за свободу Эстонии в чужом мундире», – рассказал Пыллуаас.