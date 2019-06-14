Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сегодня предстал по видеосвязи из тюрьмы перед судом в Лондоне, где рассматривается вопрос о его возможной экстрадиции в США. Но на экстрадицию, если она и произойдет, уйдет много времени - слушания назначены на февраль следующего года. В Британии это длительный процесс.
Экстрадировать Ассанжа предложил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, и теперь этот вопрос рассматривается в судебном порядке. Дальнейшие слушания назначены на февраль следующего года.
Перерывы между заседаниями будут значительными - об этом договорились обе стороны процесса. Защита Ассанжа поясняет, что в тюрьме Белмарш, где отбывает наказание основатель WikiLeaks, нет компьютера, материалы дела Ассанж может начать изучать только после того, как они придут к нему по почте, а это занимает время.
Сам Ассанж на заседании суда в пятницу присутствовал по видеосвязи из тюрьмы. Несколько сторонников WikiLeaks, увидев картинку на экране телевизора в Вестминстерском магистратском суде, отметили, что Ассанж кажется намного слабее, чем на предыдущих заседаниях: ему требовалось время, чтобы сформулировать свои вопросы к суду, между словами он делал большие паузы, и, вероятно, ему было тяжело говорить. Ранее его адвокаты заявляли, что в тюрьме у него значительно ухудшилось состояние здоровья.
Обвинения
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Джулиана Ассанжа по 17 пунктам. В их числе - публикация секретных документов, которая, по мнению основателя WikiLeaks, защищена поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова.