Основателя WikiLeaks обвиняют также в незаконном получении и публикации информации, обнародование которой ставит под угрозу безопасность страны.

К такой информации, в частности, относятся имена агентов, работающих в Иране, Китае и Сирии, которые могли быть опубликованы WikiLeaks.

Ранее Ассанжу было предъявлено лишь одно обвинение - в сговоре с бывшим аналитиком разведки Брэдли Мэннингом (теперь Челси Мэннинг) с целью взлома компьютерной сети Пентагона и получения доступа к секретной информации.

Корреспондент Би-би-си Ольга Просвирова из зала суда:

В пятницу, как и во время предыдущих слушаний, группа протестующих - в том числе человек в маске Гая Фокса - выстроились у входа в суд с плакатами «Свободу Ассанжу». Большой транспарант повесили между столбами на проезжей части: его было хорошо видно из окна 2-го этажа, где находится зал заседаний.

Сам Ассанж, который еще не успел получить полный пакет документов, уточнил в суде, действительно ли его обвиняют в том, что его организация была хакерской. И заявил в защиту: WikiLeaks просто издатель.

Ассанж также заявил, что за свою жизнь не взломал ни одного пароля. Защита Ассанжа и представитель США остались при своих аргументах.

Адвокат Ассанжа сказал, что обвинения против его клиента - возмутительное и неприкрытое попрание журналистских прав. Адвокат, представляющий интересы США, снова подчеркнул, что в основе дела Ассанджа - самый масштабный в истории США слив конфиденциальной информации.

Кроме того, на заседании выяснилось, что Ассанж подал апелляцию на решение британского суда, приговорившего его к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.

Как происходит экстрадиция

Процедура экстрадиции из Великобритании в страны за пределами ЕС, с которыми у Лондона есть договор об экстрадиции (как, например, с США), относительно сложная и может длиться долго.

Происходит это так:

Министру внутренних дел предлагается одобрить просьбу иностранного государства об экстрадиции человека, который обвиняется в совершении преступлений в этой стране

Министр решает, одобрять ли это прошение

Суд решает, выдавать ли ордер на арест

Суд проводит предварительные слушания

Проходят слушания по вопросу об экстрадиции

Если суд разрешает экстрадицию подозреваемого, министр внутренних дел должен это решение одобрить.

Судья, рассматривающий дело об экстрадиции, должен быть убежден, что ему представлены достаточно обоснованные доказательства, что обвинения в адрес подозреваемого убедительны, что нет никаких причин в отказе от экстрадиции, а также что права подозреваемого не будут нарушены.

Апелляция на решение суда об одобрении экстрадиции может быть подана не позже чем через две недели после вынесения вердикта.

Кроме того, человек может подавать прошение с новыми аргументами и доказательствами того, почему он считает, что этого не должно произойти, в первые четыре недели после того, как решение суда будет отправлено министру внутренних дел. По прошествии четырех недель министр не обязан рассматривать подобные прошения.

Согласно принятому в 2003 году закону, экстрадиция запрещена в определенных случаях, а именно:

Если человеку грозит возможный смертный приговор, за исключением тех случаев, когда британский министр внутренних дел имеет гарантии, что обвиняемому смертная казнь не угрожает либо приговор не будет приведен в исполнение

Если нет гарантий, что экстрадированного будут судить только по обвинениям, оговоренным в запросе об экстрадиции.

В подобных случаях подозреваемый должен быть отпущен на свободу.

Министр должен принять решение в течение двух месяцев после решения суда, но этот период может быть продлен на дополнительные два месяца, причем неоднократно.

На каждом этапе возможны апелляции, и дело может дойти до Верховного суда. Апелляции могут подавать как экстрадируемый, так и министр внутренних дел, а также власти страны, требующей экстрадиции.