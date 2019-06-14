Полиция ищет пропавшего 14-летнего подростка: жителей Таллинна просят быть внимательными

В полицию сообщили, что 5 июня пропал 14-летний Йосуа. Полицейские проверили разные районы и побеседовали со знакомыми пропавшего, которые видели его и после 5 июня. Несмотря на это, до сих пор не удалось установить местонахождение подростка.

Его рост около 182 см, он плотного телосложения и у него русые волосы средней длины. На нем может быть темная спортивная куртка с капюшоном, темные брюки и темные кроссовки Nike. У него может быть с собой темно-синий рюкзак, также он может быть в очках.

Видимо, он передвигается в районе центра Таллинна, вечером может находиться в парке Таммсааре или в его окрестностях.